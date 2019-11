"Gipfeltreffen" Von Rainer Wollenschneider Ötigheim - Die Egerländer Musikanten um Ernst Hutter und Saso Avseniks Oberkrainer haben am Dienstagabend den Reigen der Gastspiele bei den Volksschauspielen Ötigheim eröffnet. Als "Gipfeltreffen der Volksmusik" war das Konzert auf der Freilichtbühne angekündigt worden. Für 2 300 Besucher wurde es mit drei Stunden abwechslungsreicher Darbietungen ein Erlebnis, das sie mit Jubelrufen und stehenden Ovationen feierten.



Die Hommage des siebenköpfigen slowenischen Ensembles und des brillanten Egerländer Orchesters an ihre Urväter Slavko Avsenik und Ernst Mosch lieferte eingängige handgemachte Musik, die in der Abwechslung und schließlich im Zusammenspiel prächtig harmonierte. Als Anheizer hatte eine kleine Besetzung der Egerländer mit Alexander Wurz aus der Region gesorgt und für Saso Avsenik aus Slowenien den Weg geebnet, den Enkel von Slavko Avsenik. Dessen Septett lieferte im Stil von Straßenmusikanten deutsche Texte zu Karawanken-Klängen, eine Parade von Titeln fürs Herz bis hin zu Walzer und Polka zum Mitklatschen. "Es ist so schön, ein Musiker zu sein", "Slowenien, mein Heimatland", "Ja, ja die Frauen" oder "Das Wirtshaus an der Drau" wurden von einem Gesangsduo unterstützt. Und während Saso Avsenik meisterlich sein Akkordeon beherrschte, zauberte Vater Gregor Avsenik auf seiner Gitarre - ein umjubelter Auftritt. Da wollten das Erfolgsorchester der Egerländer nicht nachstehen und zog unter der Überschrift "Musikantenstolz" alle Register musikalischen Könnens. Orchesterleiter Hutter sagte deutlich, dass man stolz darauf sei, die Tradition des 1999 verstorbenen Ernst Mosch weiterzuführen. Und so erklang der typische Egerländer Orchesterklang des "erfolgreichsten Blasorchesters der Welt". Ernst Hutter, der selbst zum Tenorhorn griff, hatte zum 20. Todesjahr von Ernst Mosch ein gebührendes Programm zusammengestellt. In den Reihen der Spitzenmusiker: Der Rastatter Oswald Windrich mit seiner F-Tuba. Erfrischend: Das Gesangsduo Katharina Praher und Nik Loris. Butterweich wurde "Der Kesselflicker" serviert, viel Spielfreude bei der "Egerländer Festtagspolka" gezeigt und Ernst Moschs "Böhmisches Gold" präsentiert. Bei "Memory Ernst Mosch" und "Trompetensterne" überraschte Hutter mit einem voluminösen jazzigen Bigband-Sound, der die ganze Bandbreite der Spitzenformation unter strich. Dann, im Finale, gab es einen halbstündigen Oberkrainer-Egerländer-Block. Gemeinsam interpretierten die Musiker vor weiteren Zugaben "Rauschende Birken" und das "Trompetenecho" - finale Glanzbelege des "Musikantenstolzes".

