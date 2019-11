"Der Unterricht ist nicht gefährdet"



Bis zur Fertigstellung der Räume sollen im kommenden Schuljahr zwei Klassen im Bürgerhaus untergebracht werden. Im vergangenen Schuljahr war aus Platzgründen bereits eine Klasse dort unterrichtet worden. Bis zum Schulstart soll die Grundschule wieder ein geschlossenes Dach haben. An dieser Planung ändern auch die Wasserschäden nichts, die von Unwetter und Sturm in der vergangenen Woche hervorgerufen wurden, versicherte Hauptamtsleiterin Julia Hangs gestern im BT-Gespräch. "Wir hatten dienstagmittags zahlreiche Schutzvorkehrungen getroffen, aber ein solcher Sturm war nicht zu vorauszusehen", rekapituliert sie die Ereignisse vom 6. August. Hausmeister Hans Jung ergänzt: "Trotz einer Plane zur Abdeckung und verschweißten Plastikfolien ist über den Kniestock Regenwasser ins Gebäude eingedrungen." Dadurch wurden die Elektrik des Fahrstuhls sowie die Decken der oberen Klassenzimmer beschädigt. Auch Flur und Toiletten weisen Schäden auf. Der Fahrstuhl, "bisher nur für Lasten eingesetzt", kann daher zurzeit nicht genutzt werden. "Wir haben aber aktuell keine Kinder, die auf ihn angewiesen sind", sagt Hauptamtsleiterin Hangs und ergänzt: "Wir haben die Schäden erst am Mittwochnachmittag entdeckt".

Drei bis vier Stunden war Jung damit beschäftigt, die beschädigten Deckenplatten abzunehmen, damit das Material schnell trocknen und kein Schimmel entstehen konnte. "Der Unterricht ist nicht gefährdet, wir sind zuversichtlich, dass bis Schulbeginn das Dach wieder geschlossen ist", ist Hangs optimistisch.

Aktuell werden der ursprüngliche Kniestock abgebaut und beide Giebelseiten abgetragen. Anschließend werden über dem Treppenhaus eine Decke eingezogen und das Gebäude aufgestockt. "Die lärmintensiven Arbeiten müssen bis Schulstart abgeschlossen sein", sagt Hangs während im Hintergrund laute Bau- und Bohrgeräusche zu hören sind.

Für die Gesamtmaßnahme sind laut der Hauptamtsleiterin 1,3 Millionen Euro veranschlagt. Diese Summe beinhaltet unter anderem das zusätzliche Stockwerk mit Holzaußenhülle aus leichten Fertigbauteilen und die gesamte IT-Verkabelung. Die Grundschule wird ans Breitbandnetz angeschlossen und mit WLAN ausgestattet. Die Tageslichtprojektoren werden durch Beamer und Visualizer ersetzt.

Auf die Versicherung der mit dem Umbau beauftragten Firma dürften durch die Schäden Zusatzkosten von "20 000 bis 35 000 Euro plus die Arbeitsstunden von Hausmeister Jung zukommen", schätzt Hangs. "Wir sind am Überlegen, Lärmschutzelemente in die Decken zu integrieren, da sie durch die Schäden sowieso erneuert werden müssen", sagt Hauns. Ansonsten werde alles, wie vom Architekten geplant, umgesetzt.