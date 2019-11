Ehemann mit

Baden-Baden

Pfarrerin verabschiedet Baden-Baden (toc) - Am Sonntag wurde Pfarrerin Natalie Wiesner im Gottesdienst der Paulusgemeinde Baden-Baden verabschiedet (Foto: Conrad). Im Anschluss gab es für die Gemeindemitglieder unter anderem die Möglichkeit, persönlich beim Kirchkaffee alles Gute zu wünschen.

Karlsruhe

Körperverletzung am Bahnsteig Karlsruhe (red) - Eine 52-jährige Deutsche hat am Freitagmittag eine 18-jährige Irakerin körperlich angegriffen. Als die junge Frau sich wehrte, drohte der deutsche Ehemann ihr damit, sie in die Gleise zu stoßen. Eine Streife konnte noch vor Ort Beweise sicherstellen (Symbolfoto: dpa).

Bühl

Krimilesung in der Mediathek Bühl (mf) - "Krimis sind nützlich, sie haben einen echten Nutzwert", erklärt Marcus Imbsweiler. Es ist Freitag kurz nach 21 Uhr, der Himmel über Bühl zeigt ein tiefes Blau, als der Autor zum Beweis antritt. Das Geschehen hat er kurzerhand in den "Badischen Hof" verlegt (Foto: Fuß).

Baden-Baden

Betrug mit Wechselgeld Baden-Baden (red) - Ein Trio hat am Mittwoch eine Verkäuferin hereingelegt: Die Drei kauften ein und bezahlten mit einem 100-Euro-Schein. Dann wollten sie den Einkauf rückgängig machen und überrumpelten dabei die Angestellte so, dass letztlich 50 Euro in der Kasse fehlten (Foto: dpa).