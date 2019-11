Tote Grünfinken geben Rätsel auf

(dm) - Zwölf tote Grünfinken sind dem Rastatter Vogelschützer Pierre Fingermann in den vergangenen Tagen gemeldet worden - alle waren an Futterstellen auf dem Röttererberg in der Barockstadt aufgefunden worden. Wie er dem BT berichtet, waren ihm zunächst am 1. und 4. August zwei dieser Vögel gebracht worden - noch lebend, aber apathisch -, die nicht mehr gerettet werden konnten. Tags darauf wurde er gleich über sieben weitere tote Grünfinken informiert, dann kamen weitere Meldungen am 8. und am 11. August. Und das seien nur die ihm bekannten Fälle. Einen Finken hat er zum Veterinäramt gebracht, das den Vogel wiederum an ein Labor gesendet hat, wo nun der Ursache für das Sterben auf den Grund gegangen werden soll. In den Veterinärämtern in Karlsruhe und Baden-Baden seien keine solcher Fälle bekannt, ebenso wenig, dass derzeit eine spezielle Krankheit grassiere. Rätselhaft: Offenbar sind ausschließlich Grünfinken betroffen. Gift kommt daher nicht infrage. Derzeit könne nur spekuliert werden.

Allerdings war es vor zehn Jahren zu einem Massensterben von Grünfinken gekommen, als dessen Ursache der Parasit Trichomonas gallinae nachgewiesen wurde, wie der Naturschutzbund (NABU) weiß. Auch in den Folgejahren traten noch Fälle sterbender Grünfinken auf, sobald anhaltend sommerliche Temperaturen herrschten. Als Trichomonaden-Infektionsquelle komme neben dem direkten Kontakt der Tiere untereinander vor allem Trinkwasser an Futterstellen infrage. An solchen Sammelpunkten der Vögel sei die Gefahr der Krankheitsübertragung besonders groß.

Ein vom NABU beschriebenes Anzeichen der Erkrankung - schaumiger Speichel - habe Fingermann bei den ihm überbrachten Vögeln indes nicht feststellen können.

Jedenfalls, so der Vogelschützer, sollten die Futterstellen dringend sauber gemacht oder nicht benötigte Winter-Futterhäuschen ganz abgehängt werden. "Penible Hygiene" am Futterplatz sei wichtig, so auch der NABU. Das heißt: Auch das Tränkewasser täglich wechseln - oder ganz darauf verzichten. Damals rieten die Vogelschützer dazu, Fütterung und Tränkung für mindestens zwei Wochen komplett einzustellen, wenn gehäufte Todesfälle an Futterstellen auftreten.