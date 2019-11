Bee Gees zum Leben erweckt



Hintergrund für das präsentierte Programm war der legendäre Auftritt der drei Gibb-Brüder mit "One night only" 1997 in Las Vegas. Vor über 50 Jahren hatten die Australier Barry, Maurice und Barry Gibb ihren Siegeszug in den Hitparaden der Welt begonnen und vehement fortgesetzt. Robin und Barry verabschiedeten sich bis 2012 von allem Irdischen, heute lebt nur noch Maurice.

So manche Coverband versucht, in die Fußstapfen des Erfolgstrios zu treten. Wem es wirklich gelingt, das erlebte das Publikum in Ötigheim beim Auftritt von Night Fever. Seit mehr als zehn Jahren touren Michael Zai als Barry Gibb, Franc Leon (Robin Gibb) und Uwe Haselsteiner (Maurice Gibb) schon, die sich zu den authentischsten Tribute-Bands der Gibb-Brüder weltweit zählen können.

Dazu kommt eine große LED-Wand, die minutiös auf das Bühnengeschehen abgestimmt ist. Außerdem lieferte eine Live-Band mit dem engagierten Cay Rüdiger (Schlagzeug), Frank Landes (Bass), Helmut Scholz (Gitarre), Mario Maradel (Perkussion) und Axel Schwarz am zusätzlichen Keyboard beste weitere Rahmenbedingungen.

Vor einer packenden Background-Animation war das Ötigheimer Konzert ein Volltreffer, zumal die geöffnete Musikbox der Bee Gees-Titel eine Ohrwurmparade ist. Abgesehen von weniger bekannten Titeln wie dem Lovesong "How can you mend", "Fanny be tender" und "Closer than close" luden die meisten Titel zum Mitwippen, Mitklatschen, Mitsingen, aber auch zum Träumen ein.

Erfreulich auch, dass Bandgründer Michael Zai die Moderation auf ein Minimum beschränkte und die Musik für sich wirken ließ. Da war schon vor der Pause Stimmung im Publikum angesagt, das ohne Aufforderung bei "Island in the sun" das Bühnengeschehen stehend erlebte. Als der Hit "I.O.I.O." angestimmt wurde, präsentierte sich auf den Ötigheimer Zuschauerrängen ein gigantischer Chor. Das Publikum geriet in den Bann der Disco-Glitzerkugel, als Stücke aus dem Soundtrack zu "Saturday Night Fever" phongewaltig von der Bühne donnerten.

Schnell wurde das Publikum nach der Pause bei "Dancing" und "Alone" von den Sitzen gerissen, das von einer überzeugenden Unplugged-Session mit Titeln wie "New York mining disaster" und "Morning of my live" beruhigt werden konnte. Michael Zai bekam für sein Gitarrenspiel Szenenapplaus, Franco Leon demonstrierte mehrfach seine dreieinhalb Oktaven umfassende Stimmbreite und Uwe Haselsteiner bediente konzentriert sein Keyboard. Eine echte Überraschung vor dem furiosen Finale war der Auftritt der Sängerin Peti van der Velde. Sie interpretierte Songs, die die Bee Gees für weibliche Stimmen geschrieben hatten.