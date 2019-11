Kneipp-Verein steht vor dem Aus Von Anne-Rose Gangl Rastatt - Wellness und Naturheilkunde ist in aller Munde, jeder lässt sich gerne verwöhnen, jeder strebt nach ewiger Schönheit und Fitness. Sebastian Kneipp und sein noch heute beliebtes Gesundheitskonzept bieten all diesen Suchenden verschiedene Möglichkeiten. Verantwortung in einem Ehrenamt zu übernehmen, um all diese Angebote möglichst vielen Menschen zur Verfügung stellen zu können, ist jedoch weniger attraktiv. Dies bekommt auch der Kneippverein Rastatt zu spüren, dem nun die Vereinsauflösung droht. "Die Hoffnung stirbt zum Schluss!", sagte Vorsitzender Peter Frisch am Donnerstagnachmittag vor 47 Mitgliedern, die zur Mitgliederversammlung gekommen waren. Seit zwei Jahren ist der Kneippverein Rastatt auf der Suche nach einem neuen und jüngeren Vorstandsteam. Peter Frisch und seine Vorstandskollegen kündigen schon lange an, dass sie aus Altersgründen ihre Ämter niederlegen wollen. Überrascht wurde der Verein zudem in diesem Frühjahr vom allzu frühen Tod seines Kassierers Norbert Kiefer. Vieles hat Peter Frisch in den vergangenen Monaten versucht, um einen Nachfolger für sich und das gesamte Team zu finden. Flyer wurden gedruckt und in Rastatt ausgelegt, ja sogar Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Ärzte, Apotheken und Hebammen persönlich angeschrieben. Der Landesverband Baden-Württemberg stellte sich unterstützend an die Seite, doch alles Ringen um die Zukunft verlief im Sande. "Wir sind ein aktiver Verein mit 143 Mitgliedern, einem Jahresprogramm, das bis heute verschiedene Kurse in Gesundheits-Wirbelsäulengymnastik für Frauen und Männer, Walking an der Fohlenweide, Radtouren, Führungen und Vorträge bietet, und haben keine Schulden", verwies Frisch nochmals auf den gesunden Verein. Abermals sagte er seine Unterstützung zu, falls sich doch noch ein neues Führungsteam fände, das die Möglichkeit hätte, den Kneippverein Rastatt vollkommen neu aufzustellen, ihm ein ganz neues Profil geben und eventuell auch die Idee eines zertifizierten Kneipp-Kindergartens verfolgen könnte. Nachdem nun auch am Donnerstag im Rahmen der Mitgliederversammlung keine Kandidaten zur Neuwahl zur Verfügung standen, fand im Anschluss die bereits angekündigte außerordentliche Mitgliederversammlung zur Vereinsauflösung statt, bei der laut Satzung 75 Prozent aller stimmberechtigen Mitglieder, folglich 102, hätten anwesend sein müssen. Da jedoch lediglich 47 anwesend waren, findet nun am Donnerstag, 5. September, um 18 Uhr die zweite außerordentliche Mitgliederversammlung im Café Pagodenburg statt, bei der die Mehrheit der anwesenden Mitglieder über die Auflösung abstimmt. Sollte an diesem Tag die Auflösung zu einem bestimmten Datum beschlossen werden, ist der Verein laut Amtsgericht Mannheim für ein Jahr gesperrt, was bedeutet, dass die Nutzung der städtischen Hallen eingestellt werden müssten und die Bewegungsangebote nicht mehr stattfinden könnten. Doch Frisch hofft noch immer, dass sich ein neues Team findet, um den Verein und das Kneipp-Gesundheitskonzept in Rastatt erhalten zu können. Wer Interesse hat, kann sich unter (0 72 29) 18 68 38 an ihn wenden.

