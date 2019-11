Tosender Applaus, jubelnde Eltern, strahlende Kinder

Rastatt



Premiere trotz Unwetterschaden Rastatt (red) - Die für den 9. August geplante Premiere des Zirkus Rudolf Renz wird trotz des beim Unwetter in der Nacht zum Mittwoch erlittenen Schadens stattfinden. Der Zirkus gastiert bis Sonntag, 18. August, auf dem Segelfluggelände Baldenau in Rastatt (Foto: Zirkus Renz). » Weitersagen (red) - Die für den 9. August geplante Premiere des Zirkus Rudolf Renz wird trotz des beim Unwetter in der Nacht zum Mittwoch erlittenen Schadens stattfinden. Der Zirkus gastiert bis Sonntag, 18. August, auf dem Segelfluggelände Baldenau in Rastatt (Foto: Zirkus Renz). » - Mehr