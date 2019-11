Den Friedensplatz gerockt Kuppenheim (ar) - Musik und gute Laune bei sommerlichen Temperaturen gibt es nicht nur an beliebten Urlaubsorten. Diese Heiterkeit findet seit zwei Jahren auch mitten in der Knöpflestadt statt, und zwar auf dem Friedensplatz vor dem Rathaus. Hunderte von Besuchern genossen am Samstag bei der dritten Auflage des Kuppenheimer Musiksommers dieses "Summer-Feeling", auch wenn gegen Abend einige Regenschauer vom Himmel fielen.

"Das kann öfter sein! So eine schöne Veranstaltung!", hatte vor zwei Jahren eine Besucherin geäußert. Der gleichen Meinung zeigten sich auch in diesem Jahr wieder die vielen Menschen auf dem Friedensplatz, die teilweise sogar aus anderen Gemeinden der Region gekommen waren. Das Besondere am Musiksommer sind die vielen freiwilligen Helfer aus Kuppenheimer Vereinen und Gruppierungen, die gemeinsam mit den Mitwirkenden dazu beitragen, dass ein beachtlicher Erlös aus der Veranstaltung wohltätigen Zwecken zugutekommt. Lothar Kolles, Mitinitiator des Musiksommers, freute sich, dass in diesem Jahr noch mehr Helferinnen und Helfer dabei waren. "Es war ein großes Hand in Hand, schon beim Aufbau der Zelte, heute bei der Bewirtung, und auch beim Abbau sind sie wieder dabei." Kolles Dank galt aber auch den Sponsoren aus der Kuppenheimer Geschäftswelt. Eröffnet wurde der Musiksommer von der musikalischen Hatz-Family, die mit bekannten Ohrwürmern für beste Unterhaltung auf dem bereits am frühen Nachmittag voll besetzten Friedensplatz sorgte. Nicht nur das "Schwarzwaldmädel", aufgespielt von der Musikkapelle Kuppenheim unter Leitung von Fabian Lorenz, brachte Stimmung auf den Platz. Auch Ines und Atze" sorgten wiederum mit ihrer mit Fingerspitzengefühl ausgesuchten Auswahl der schönsten französischen Chansons für froh gestimmte Atmosphäre. Nicht mehr auf den Bänken hielt es einige Besucher, als Ralf Schulz als "Elvis" auf die Bühne kam und den Friedensplatz zum Rocken brachte. Auch ohne die Band Keep on Rockin, deren Bassist krankheitsbedingt ausfiel, konnte "Elvis" die Herzen erobern. Charmante Herren aus dem Publikum führten die bezaubernden Sängerinnen des sechsköpfigen Vokalensembles Stimmalarm unter Regenschirmen auf die Bühne, doch als die famosen Stimmen der sechs "Engel" aus der Südpfalz erklangen, hörte sogar der Regen auf. Mit einer beeindruckenden Choreografie, viel Ausstrahlungskraft und noch mehr gesanglicher Perfektion zogen sie die Besucher mit Hits von Queen, Tina Turner und anderen in den Bann. Wie alle Mitwirkenden hatten auch sie auf eine Gage zugunsten des wohltätigen Zwecks verzichtet. Zum Ausklang spielte die Gruppe Strawore aus Sandweier deutsche Schlager zum Mitsingen. In diesem Jahr geht der Erlös an das Seniorenwerk und die Nachbarschaftshilfe Kuppenheim.

