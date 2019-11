'Verda wird ihr Zuhause finden'

Am Brahmsplatz fliegen die Fäuste Baden-Baden (red) - Wieso zwei Männer am Dienstag an der Bushaltestelle am Brahmsplatz in Baden-Baden in Streit geraten sind, ermittelt derzeit die Polizei. Da die beiden den Beamten gegenüber widersprüchliche Angaben machen, bedarf es nun Zeugen (Symbolfoto: dpa/av). » Weitersagen (red) - Wieso zwei Männer am Dienstag an der Bushaltestelle am Brahmsplatz in Baden-Baden in Streit geraten sind, ermittelt derzeit die Polizei. Da die beiden den Beamten gegenüber widersprüchliche Angaben machen, bedarf es nun Zeugen (Symbolfoto: dpa/av). » - Mehr