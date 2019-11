Rastatter Energiebündel musste in New York neu anfangen

Rastatt - Beim revolutionären Aufruhr im Jahr 1849 wurde er als einer der treibenden Kräfte in Rastatt geschildert, "begabt mit vielem Mutterwitz und einer noch größeren Portion Derbheit, dabei leidenschaftlich, rührig, ausdauernd und ehrgeizig, war zu einem Volkstribun, um auf die rohere Masse einzuwirken, wie geschaffen", so der gebürtige Rastatter Joseph Garnier in der Augsburger "Allgemeinen Zeitung" vom 13. Juli 1849 über Franz Comlossi, dessen Geburtstag sich morgen zum 200. Mal jährt.



Als die Revolutionsträume platzten, gelang Comlossi noch vor der Einnahme Rastatts durch preußische Truppen die Flucht. Hierbei gerät er bei einem anderen Chronisten der Ereignisse (Carl B. A. Fickler) schon fast zur Karikatur: "In größter Eile rannte er, durch die großen Schwedenstiefel, den Schleppsäbel und die langen Sporen nicht wenig gehindert, die Poststraße hinab, und kurz darauf sahen wir ihn auf abgetriebenem Rosse zum Kehler Thore hinaussprengen."

Vor 200 Jahren, am 21. August 1819, wurde der spätere Schirm- und Kammmacher Franz Comlossi als Sohn des Uhrmachermeisters Franz Comlossi in Rastatt geboren. Am Anwesen Murgstraße 4, wo er sein Geschäft hatte, erinnert eine Gedenktafel an den früheren umtriebigen Bewohner.

Er flüchtete zunächst in die Schweiz. Nach ihm wurde gefahndet, die Auslieferung beantragt. In Zürich traf später auch seine Frau Ursula mit drei Kindern ein. Die Familie erfuhr durch die Geburt eines Sohnes sogar noch Zuwachs. Versuche, in der Schweiz zu bleiben, misslangen. Er wurde ausgewiesen. "Zürich, 9. März 1850. Gestern hat sich auch Comlossi, nachdem ihm noch ein Fackelzug gebracht worden war, von seiner in ziemlich dürftigen Umständen hier zurückbleibenden Familie getrennt." (Frankfurter Oberpostamtszeitung). Im Juni fand die Familie in Frankreich wieder zusammen und entschloss sich, nach Amerika auszuwandern.

Franz Comlossi suchte sein Glück in New York. Zunächst lässt er sich in den Adressbüchern als Schirm- und Kammmacher nachweisen. Doch schließlich wagte das Energiebündel einen Neuanfang. Ohne Bezug zu Rastatt ging dies jedoch nicht. In der Williamstreet, einer Straße, die in der Südspitze Manhattans die Wallstreet kreuzt, betrieb er 1853 die Wirtschaft "Zur Festung Rastatt". Der Straßenzug war lange von der Ankunft und Anwesenheit deutscher Flüchtlinge geprägt. So bestand dort auch ein "Hotel Konstanz" und das Gasthaus "Stadt Karlsruhe". Das "Shakespeare Hotel", auch in dieser Straße gelegen, war die erste Adresse der prominenten Revolutionsflüchtlinge. Wer im heutigen New York die Williamstreet aufsucht, findet keine Spuren dieser Vergangenheit mehr.

Eine Fehlentscheidung war der Rollenwechsel Comlossis zum Gastwirt offensichtlich nicht, wie ein Inserat in der "New Yorker Staatszeitung" von 1856 zeigt: "Hurrah, die Festung Rastatt!" Hiernach hat er sein Lokal "bedeutend vergrößert und aufs Eleganteste eingerichtet" und am 7. März 1856 mit Musik, Gesang und gebratenem Spanferkel neu eröffnet. In der "Festung" werde "fortgejodelt". Gustav Struve nahm Comlossis Herberge in dem von ihm 1866 herausgegebenen "Hand- und Reisebuch für Auswanderer und Reisende" in die Liste "der besten und billigsten deutschen Hotels, Wirths- und Kosthäuser" in New York auf.

Weniger erfreuliche Erfahrungen machte der spätere Baden-Badener Hofbildhauer Heinrich Kaffenberger. Er logierte mit seinem Bekannten Rehfus in Comlossis Gasthaus. Doch sein Partner, zuständig für die finanziellen Angelegenheiten, konnte mit Geld nicht gut umgehen, was beide "in die allermißlichste Lage" brachte. "Wir wohnten da schon längere Zeit, als eines schönen Tages Geld von mir verlangt wurde, für Kost und Wohnung. In der Annahme, daß durch Rehfus alles geordnet, denn er hatte das Geld dazu, war ich sehr erstaunt, daß Comlossi an mich eine Forderung, die nach der Abmachung Rehfus ganz allein anging, stellte. Trotz aller Versicherung, daß Rehfus mir Kost und Wohnungsgeld als bezahlt abgezogen, wurden wir beide an die Luft gesetzt und Koffer mit Kleidern und Wertsachen zurückgehalten."