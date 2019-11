Sekunden entscheiden



448 Pferde und 252 Reiterinnen und Reiter konnten die Turnierausrichter zu den Wettbewerben begrüßen. Diese ebenso wie die zahlreichen Besucher durften sich auf ein tolles Wochenende mit Reitsport auf hohem Niveau freuen.

Los ging es bereits am Donnerstag mit den ersten Reitprüfungen (RP1) sowie den ersten Dressurreiter- und Dressurprüfungen der Klasse A bis A mit Stern. Am Freitag griffen dann die Klassen M und L beider Abteilungen in das Turniergeschehen ein. Den Samstag über standen die Stilspringprüfungen in der Klasse A mit Stern und die Springpferde- sowie die Springprüfung der Klasse A mit Doppelstern auf dem Programm. Überdies ritten die Reiter die Springprüfungen der Kategorie L und M mit Stern aus. Für das Endspringen am Samstagabend gab es 52 Nennungen.

Weitere fünf Wettbewerbe fanden am Sonntag statt. Eine der Hauptattraktionen war jedoch die Springprüfung der Klasse M mit Stern und anschließender Siegerrunde. Die beiden ersten Plätze in der Abteilung eins holte sich Ralf Hönig von der TSG Durmersheim auf "Little Ron" (1.) und "Balthasar 49" (2.) Als Drittplatzierte verließ Ellen Eberhardt auf "Corland's Brownie" (RFV Forst) den Springplatz.

Siegreich zeigte sich Hönig ein weiteres Mal auf Pferd "Ronja 2325" (1.) in der Abteilung zwei. Dicht dahinter platzierte sich ebenfalls von der TSGH Denise Vogel auf "Lillyfee 43" mit Rang zwei. Stephanie Miltner-Rupp vom RFPZV Dossenheim und ihr Pferd "Pia S" belegten den dritten Platz.

Über die Einhaltung der Regeln während der vier Turniertage wachte ein fünfköpfiges Schiedsrichtergremium. Gewertet wurde nach den Regeln der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Ein an allen Turniertagen anwesender Tierarzt hatte die Gesundheit der Tiere fest im Blick. Der Veranstalter hatte während der Turniertage für alles gesorgt. Für die Pferde wurden Stallzelte errichtet. Die Preisgelder, die an beiden Turnierwochenenden in Höhe von 35 000 Euro zur Ausschüttung, kommen, stiften regionale Firmen und private Unterstützer. Für die Stärkung von Ross, Reiter und Besucher sorgten fleißige Hände auf der Reitanlage und das Restaurant "Besen-Art". Um die gute Laune und beste Unterhaltung kümmerten sich im Rahmen der Reiterparty die Band Troubadix und DJ Andi musikalisch. Am Mittwoch findet das Turniergeschehen seine Fortsetzung. Es endet am Sonntag mit der Springprüfung der Kategorie S mit Doppelstern.