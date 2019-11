Besserer Verkehrsfluss an Kreuzungen

Laut städtischer Pressemitteilung wurde bereits eine verbesserte Ampelschaltung an den Kreuzungen Oberwaldstraße/Kehler Straße und Ottersdorfer Straße/Oberwaldstraße umgesetzt. Geplant sei noch, eine zusätzliche Einfädelungsspur an der Einmündung der L 78b (Nato-Straße) in die L 75 (ehemals B 36) südlich von Rastatt zu markieren.

"Bei der Erstellung der Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Mercedes-Benz-Werks in Rastatt wurde deutlich, dass die beiden Kreuzungen nicht ausreichend leistungsfähig sind", erklärt Markus Fraß, städtischer Fachbereichsleiter Bauen und Verkehr, die Hintergründe des Maßnahmenkonzepts. Der stockende Verkehr habe dazu geführt, dass Berufspendler aus dem Elsass bevorzugt die Route über die L 78b (Nato-Straße) zum Werk nehmen. Besonders zu Zeiten des Schichtwechsels seien Wintersdorf und Ottersdorf vermehrt durch den Pendlerverkehr belastet.

Eine Entlastung der Riedorte versprechen sich die Verantwortlichen nun durch den Einsatz neuer Steuergeräte an den Ampelanlagen der beiden Knotenpunkte. Kleine Kameras, sogenannte Videodetektoren, die an den Lichtsignalanlagen angebracht sind, erkennen die Verkehrslage auf den jeweiligen Abbiegespuren. Fährt ein Fahrzeug vor, schickt der Detektor ein Signal an das Steuerungsgerät, wodurch passgenau eine Grünphase angefordert wird. Die Kameras filmen jedoch nicht, auch werden keine Daten der Verkehrsteilnehmer gespeichert, versichert Fraß. Der Verkehrsfluss an den beiden Kreuzungen habe sich durch die veränderte Ampelschaltung deutlich verbessert, sagt Fraß. An den Gesamtkosten für das neue Steuerungssystem der Lichtsignalanlagen beteiligten sich die Stadt Rastatt mit 10 000 Euro und der Landkreis mit 13 000 Euro.

Eine zusätzliche Verbesserung des Verkehrsflusses soll nun noch eine sogenannte innen liegende Einfädelungsspur mit sich bringen, die Anfang September an der Einmündung der L 78b (von Wintersdorf kommend) in die L75 eingerichtet wird. Das Linksabbiegen auf die L 75 in Richtung Rastatt werde durch die zusätzliche Einfädelungsspur, die dem Reißverschlussprinzip auf Autobahnen gleicht, deutlich erleichtert, so die Prognose der Stadt. Zudem verkürze sich auch hier die Wartezeit an der Kreuzung, ist Fraß überzeugt.

Ob der Knoten noch zu einem Kreisverkehr ausgebaut wird, wie es Daimler vorgeschlagen hat, ist offen. Auf BT-Nachfrage war gestern von den Verkehrsbehörden zum Ergebnis eines Prüfauftrags nichts zu erfahren.

Unklar ist auch noch, wie die Kreuzungen Ottersdorfer Straße/Oberwaldstraße und Kehler Straße/Oberwaldstraße mit Vorrangregelung für den Werksverkehr ausgebaut werden. Der Gemeinderat hatte dazu im Januar einen Bebauungsplan beschlossen. Laut städtischer Pressestelle hat die Verwaltung für das Verfahren bislang lediglich Angebote eingeholt. Für die Umsetzung rechnet man mit einem Zeitrahmen von "einigen Jahren".