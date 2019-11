Cavalier I erstmals geöffnet Rastatt (rw/ema) - Nach einem jahrzehntelangen Kampf des Historischen Vereins Rastatt für das Cavalier I darf nun auch die Öffentlichkeit einen neuen Blick auf die Festungsgeschichte werfen: Erstmals finden in dem teilsanierten Denkmal Führungen statt.

Anlässlich des Festungsfests des Historischen Vereins an diesem Sonntag, 25. August, wird endlich der Blick in diesen Teil der Kasematten als Teil der ehemaligen Bundesfestung freigegeben. Das Cavalier I am Ende der heutigen Militärstraße wurde zwischen 1843 und 1846 als erstes von insgesamt 47 Festungswerken unter der Leitung von österreichischen Ingenieuren erbaut. Das zweistöckige Werk erlangte historische Bedeutung, als nach dem Scheitern der Revolution von 1849 zahlreiche prominente Kämpfer für demokratische Rechte dort inhaftiert waren. Sie warteten teilweise auf ihr tödliches Standrechtsurteil. Der Dauerbrenner Cavalier I beschäftigt den Historischen Verein schon seit Mitte der 1980er Jahre. Jahrzehnte war der Festungsbau von Gestrüpp überwuchert. Bewegung kam in die Sache, als die Stadt Rastatt vor zwei Jahren die historische Bastion für den symbolischen Betrag von einem Euro vom Unternehmen Weisenburger übernahm und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit 65 000 die Sanierung beflügelte. Dank der Unterstützung des Eigentümers, der Stadt Rastatt, wurde in den vergangenen Monaten der Eingang gesichert und ein Stromzugang für die notwendige Beleuchtung ermöglicht. Dadurch können nun am Sonntag je zwei Räume auf zwei Ebenen zugänglich gemacht werden. Dabei sind fünf beleuchtete und bestückte Vitrinen in den ehemaligen Geschützkasematten mit zur Thematik des historischen Gebäudes passenden Exponaten zu sehen. Außerdem ist eine originale Zellentür aus dem "Zuchthaus Bruchsal" von 1848 in die Präsentation integriert. Geht man die Treppe der vorderen Räume hinab, sind zwar noch nicht die Wehrgalerie in Ermangelung der Beleuchtung, wohl aber zwei beeindruckende Räume (Escarperäume) zugänglich. Gerade hier in der Feuchte der unterirdischen Gewölbe kann verdeutlicht werden, was die Inhaftierten Revolutionäre von 1849 ertragen mussten. Noch hat die Stadt mit dem Verein keine Nutzungsvereinbarung abgeschlossen. Gleichwohl sind nun am Sonntag Führungen möglich, die auch künftig angeboten werden sollen, wie Vorsitzender Dieter Wolf sagt. Info: Das Festungsfest am 25. August am Panoramaweg beginnt um 10 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgen die Münchfeldsiedler. Treffpunkt für die exklusiven Führungen im Cavalier I, erstmals um 14 Uhr, ist auf dem Festgelände bei den unterirdischen Kasematten.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Vom Alltag der Revolutionäre Rastatt (red) - Zum Rundgang mit dem Freiheitskämpfer "Hauptmann Wilhelm Dietz" durch die Revolutionsstadt Rastatt lädt die Touristinfo am Sonntag, 16 Uhr, ein. Der Hauptmann nimmt die Teilnehmer mit zu historischen Stätten der 1849er Revolution. Eine Anmeldung ist nötig (Foto: Stadt). » Weitersagen (red) - Zum Rundgang mit dem Freiheitskämpfer "Hauptmann Wilhelm Dietz" durch die Revolutionsstadt Rastatt lädt die Touristinfo am Sonntag, 16 Uhr, ein. Der Hauptmann nimmt die Teilnehmer mit zu historischen Stätten der 1849er Revolution. Eine Anmeldung ist nötig (Foto: Stadt). » - Mehr Rastatt

Arbeiten am Cavalier I Rastatt (ema) - Der Historische Verein Rastatt hofft, dass das Festungsbauwerk Cavalier I noch dieses Jahr für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Die Restaurierungsarbeiten laufen. Es wäre das vierte Objekt unter den Fittichen des Vereins (Foto: ema). » Weitersagen (ema) - Der Historische Verein Rastatt hofft, dass das Festungsbauwerk Cavalier I noch dieses Jahr für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Die Restaurierungsarbeiten laufen. Es wäre das vierte Objekt unter den Fittichen des Vereins (Foto: ema). » - Mehr