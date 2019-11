Rastatt wird zu Rockstatt



Das Line-Up ist bunt gemischt - mit Bands, die unter anderem Alternative, Metal und Post-Hardcore anbieten. Einige Bands spielen eigene, andere covern bekannte Songs. Dass "gleich drei Bands aus Rastatt" auftreten, freut die städtische Sozialarbeiterin Martina Wolf "besonders".

Headliner sind die Rocker von Venues. Die Stuttgarter Band kann laut Mitorganisator Thomas Marsetz "zwar noch nicht von ihrer Musik leben", hat aber einen Plattenvertrag beim Label "Arising Empire", das unter anderem Madsen, Ferris MC und Serdar Somuncu vertritt.

Zusätzlich zu We Are In Plastic treten die Bands Debt Mountain und J & The Big B's aus Rastatt sowie Mess Up Your DNA und Escape The Void aus Karlsruhe auf. "Wir wollen den Bands aus der Region mit der Veranstaltung die Möglichkeit bieten, vor Publikum zu spielen", sagt Martina Wolf von der städtischen Kinder- und Jugendförderung.

Die fünf Bandmitglieder des Ausrichters We Are In Plastic, die seit 2012 in wechselnder Besetzung im Jugendtreff proben, haben ein Heimspiel. Die Gitarristen der Band - der Rastatter Thomas Marsetz und Thomas Bauer aus Au am Rhein - betonen: "Die Musik ist diesmal der kleinste Teil für uns, als Veranstalter tragen wir die Verantwortung, kümmern uns um alles und sind Ansprechpartner für die Bands". Laut Wolf bereitet das Quintett das "Rockstatt Open Air" bereits seit Februar vor. So will die Band der Stadt etwas zurückgeben, da man samstags kostenlos den Proberaum des Jugendtreffs nutzen darf.

Sollte das Wetter nicht mitspielen, werden die Konzerte ins Kellergewölbe des Jugendtreffs verlagert. Da die Veranstaltung aus Lärmschutzgründen pünktlich um 22 Uhr endet, können auch Familien oder Kinder und Jugendliche ohne Begleitung zu den Konzerten kommen. Am Einlass wird mit verschiedenfarbigen Armbändchen gearbeitet und so der Jugendschutz beim Getränkeverkauf gewährleistet. Das Phönixtheater Rastatt hat sich bereit erklärt, diesen zu übernehmen. Außerdem soll es Brezeln und Flammkuchen geben.

Wer die Organisatoren beim Ablauf der Veranstaltung unterstützen möchte, kann sich bei den Bands sowie beim Jugendtreff (0 72 22) 9 72 91 21 oder per E-Mail an

jugendtreff@rastatt.de melden.

Karten gibt es für fünf Euro im Vorverkauf bei den Bands und beim Jugendtreff Rastatt. Im Ticketpreis ist laut den Veranstaltern ein Freigetränk enthalten. An der Abendkasse kosten die Tickets sieben Euro. Auch online können im Vorfeld Tickets erworben werden:

www.bit.ly/33FGFu9