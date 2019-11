Grüner Klee statt bunter Blüten



Die Inseln seien ursprünglich als Kräuterterrassen angelegt und Gräser und Kräuter - vorwiegend Klee - gesät worden. Die hätten auch geblüht, und somit hätten Bienen durchaus etwas von dieser Art der Begrünung. Wegen der Trockenheit und Hitze, so die Pressestelle weiter, seien Kräuter und Gräser zum Teil vertrocknet. Würde man die Inseln jetzt mähen, sähen sie immer noch braun und struppig aus, nur eben kurz geschoren. Darüber hinaus bestünde die Gefahr, dass die Gräser und Kräuter bis in die Wurzeln austrocknen und vollständig absterben. Die Mitarbeiter der Technischen Betriebe seien seit Wochen verstärkt im Gieß-Einsatz, jedoch sei es nicht möglich, alle Grünflächen im Stadtgebiet ausreichend zu versorgen. Erst Anfang September soll wieder gemäht werden. In der niederschlagsreicheren Zeit könnten die Pflanzen dann wieder treiben, eventuell werde nachgesät. Grundsätzlich dürfe die Bepflanzung von Verkehrsgrünflächen die Sicht nicht einschränken. Deshalb, so die Pressestelle, können hochwachsende Blumen-Mischungen dort nur eingeschränkt eingesetzt werden. Die Kräuter und Gräser an der Verkehrsinsel beim Gefängnis sind inzwischen teils über 1,5 Meter hoch gewachsen.