Au hat nun einen eigenen Supermarkt

Gaggenau

Gaggenau

Unverpackt einkaufen Gaggenau (for) - "Regional und unverpackt" lautet das Motto des Hofladens in Gaggenau. Dort können bestimmte Lebensmittel beim Einkauf in Behälter abgefüllt werden, um so Verpackungsmüll zu vermeiden. Das BT hat nachgefragt, ob das Angebot angenommen (Foto: for).

Bischweier

Bischweier

Netto-Filiale personell verstärkt Bischweier (mak) - Nicht eingeräumte Waren in den Gängen, in vielen Regalen Leerstände und nur zwei Mitarbeiterinnen im Markt: So beschrieb eine BT-Leserin letzte Woche die Zustände in der Netto-Filiale in Bischweier. Doch seit Montag ist das Personal verstärkt (Foto: Koch).

Forbach

Forbach

Ende der Dauerchlorierung Forbach (galu) - Umweltstaatssekretär Andre Baumann übergab einen Förderbescheid für Ultrafiltrationsanlagen in Forbach. Damit kann in der Murgtal-Gemeinde nach über zwei Jahren Wasserchlorierung wieder für sauberes, keimfreies Trinkwasser gesorgt werden (Foto: L. Gangl).