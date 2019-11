Verwaltung hält Notunterkunft für akzeptabel

Wie beurteilt die Verwaltung den Zustand des Obdachlosenheims?

Die Obdachlosenunterkunft in der Mühlstraße ist ein älteres Gebäude einfacheren Standards. Ein Hausmeister betreut die Obdachlosenunterkunft und ist Ansprechpartner für die eingewiesenen Personen. Die Bewohner werden von ihm zur Einhaltung der Satzung und Hausordnung angehalten. Die Verwaltung räumt jedoch ein, dass dies nicht so funktioniert wie gewünscht. Eine Begehung der Notunterkunft mit dem Gesundheitsamt Rastatt erfolgte zuletzt am 9. Mai. Diese Überprüfung erfolgt mehrmals jährlich und war bisher ohne Befund. Für die Sauberkeit in den Zimmern und Gemeinschaftseinrichtungen hat jeder Bewohner selbst Sorge zu tragen.

Das Gebäude ist eigentlich reif für die Abrissbirne. Investiert die Stadt dort überhaupt noch?

Erforderliche Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen werden vom städtischen Kundenbereich Hochbau ausgeführt beziehungsweise veranlasst. Die gerade neu eröffnete Unterkunft Weiherstraße Niederbühl wird derzeit noch für die städtische Pflichtaufgabe Anschlussflüchtlingsunterbringung benötigt. Mittelfristig soll das Haus dann als Obdachlosenunterkunft genutzt werden.

Wie sieht es mit der Belegung der Unterkunft aus?

Die Obdachlosenunterkunft bietet derzeit Platz für 29 Personen und ist aktuell mit 20 Personen belegt. Da das Haus aus Mehrbettzimmern besteht und die zwei vorhandenen Einzelzimmer belegt sind, lehnen manche Personen eine Unterbringung im Mehrbettzimmer ab. Wenn jemand die Notunterkunft aus eigenen Beweggründen nicht beziehen möchte, liegt nach Auffassung der Verwaltung keine unfreiwillige Obdachlosigkeit im ordnungsrechtlichen Sinne vor. Für ein weiteres Handeln sieht die Verwaltung als Ortspolizeibehörde keinen Anlass. Standpunkt des Ordnungsamts: "Einem Obdachlosen ist grundsätzlich die Einweisung in eine Gemeinschaftsunterkunft zumutbar. Ein Anspruch auf einen Raum zur alleinigen Verfügung besteht nicht."

Welchen Pflichten unterliegt die Stadt bei der Unterbringung?

Durch die polizeirechtliche Unterbringung soll nur eine Notlage beseitigt und dem Betroffenen ein vorläufiges und befristetes Unterkommen einfacher Art zur Verfügung gestellt werden, das ihm Schutz vor den Unbilden des Wetters bietet und Raum für die notwendigsten Lebensbedürfnisse lässt und den Anforderungen an eine menschenwürdige Unterbringung genügt. Die an eine Normalwohnung zu stellenden Anforderungen (Lage, Größe, Einrichtung) brauchen nicht erfüllt zu sein. Ein Obdachloser, der sich hilfesuchend an die Allgemeinheit wendet, muss somit eine weitgehende Einschränkung seiner Wohnansprüche hinnehmen, so die Verwaltung. Durch die ordnungsrechtliche Einweisung soll zwar einerseits seine menschwürdige Unterbringung, andererseits aber nur das so genannte zivilisatorische Minimum gewährleistet werden. Die Verwaltung verweist auf die Rechtsprechung, in der Mindestanforderungen umschrieben werden: ein hinreichend großer Raum, der genügend Schutz vor Witterungsverhältnissen bietet, wozu im Winter die ausreichende Beheizbarkeit gehört, hygienische Grundanforderungen wie genügend sanitäre Anlagen, also eine Waschmöglichkeit und ein WC, eine einfache Kochstelle und eine notdürftige Möblierung mit einem Bett und einem Schrank beziehungsweise einer Kommode sowie elektrischer Beleuchtung. Diese Anforderungen werden in der Unterkunft in der Mühlstraße erfüllt.

Ein Rechtsanspruch auf Zuweisung in eine bestimmte Unterkunft oder Räume bestimmter Art und Größe besteht nicht. Die Notunterbringung in einer Obdachlosenunterkunft besitzt lediglich Überbrückungscharakter und die eingewiesene Person ist verpflichtet, sich nachhaltig um Ersatzwohnraum zu bemühen. Nach dem Grundsatz des Vorrangs der Selbsthilfe ist der Bewohner verpflichtet, sich mit eigenen Mitteln und Anstrengungen eine Unterkunft zu beschaffen.