Speyer

Schnakenplage: Bti in der Diskussion Speyer (lsw) - Klein, wendig, heimtückisch starten Stechmücken ihre Luftangriffe. Die Betroffenen entlang des Rheins und an einigen bayerischen Seen wehren sich. Sie töten die Larven der Mücken. Doch jetzt wird wieder über den Einsatz des Mittels Bti diskutiert (Foto: dpa).

Luzern

Turner-Bilder in der Schweiz Luzern (red) - Der britische Maler William Turner reiste auf der Suche nach spektakulären Motiven mehrfach in die Schweiz. Dabei streifte er auch Baden. "Das Meer und die Alpen" heißt eine Schau seiner Reisebilder im Kunstmuseum Luzern, hier sein "Festtag in Zürich" (Foto: Museum).

Rastatt

Tote Grünfinken geben Rätsel auf Rastatt (dm) - Zwölf tote Grünfinken sind dem Rastatter Vogelschützer Pierre Fingermann in den vergangenen Tagen gemeldet worden - alle waren an Futterstellen auf dem Röttererberg in der Barockstadt aufgefunden worden. Diese sollten dringend gereinigt werden (Foto: dpa).

Rastatt

Der Pilot und sein Karussell Rastatt (sawe) - Der Rastatter Sascha Herold ist Pilot bei einer großen Airline und hat ein nicht alltägliches Hobby: Wenn er nicht gerade fliegen muss, betätigt er sich zuweilen gerne als Hobby-Schausteller. Mit dem Kauf eines Karussells hat er sich einen Kindheitstraum erfüllt. (Foto: sawe).