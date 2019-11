Problembrücken im Visier Rastatt (ema) - Die Stadt Rastatt nimmt mit finanzieller Unterstützung des Landes Baden-Württemberg Problembrücken ins Visier. Die Co-Finanzierung wird durch einen kommunalen Sanierungsfonds möglich, den die Landesregierung nach eigenen Angaben erstmals aufgelegt hat.

Rastatt profitiert dabei gleich in zwei Fällen. Der größte Brocken ist die Sanierung der Franz-Brücke, deren Kosten zuletzt mit 830 000 Euro beziffert wurde, von denen das Land die Hälfte aus dem Fonds beisteuern wird. Die Maßnahme hat sich im Zuge der Überplanung des Umbaus des Franz-Knotens verzögert. Jetzt könnte das Bauwerk über der Murg im kommenden Jahr ertüchtigt werden. Ein bisschen schneller dürfte es beim Degler-Steg über dem Gewerbekanal gehen. 260 000 Euro kostet die Instandsetzung des Bauwerks bei der Josefstraße; 110 000 Euro soll das Land beitragen. Die Stadt hat die Arbeiten ausgeschrieben; ausgeführt werden sollen sie im März und April kommenden Jahres. Gleiches gilt für die Teilererneuerung der Fußgängerüberwege am Freibad Natura sowie beim RTV-Stadion, die die Verwaltung in diesem Zusammenhang ebenfalls per Ausschreibung auf den Weg gebracht hat. Der 2017 gestartete kommunale Sanierungsfonds des Landes umfasst insgesamt 84,4 Millionen Euro und besteht noch bis Ende dieses Jahres. Das Verkehrsministerium will damit helfen, "Problembrücken" rechtzeitig zu sanieren, damit Sperrungen vermieden werden können. Aus Sicht der Landesregierung befinden sich viele Brücken in kommunaler Baulast in einem maroden Zustand. Kommunen seien zunehmend nicht in der Lage, die Kosten für diese Aufwendungen alleine zu stemmen. Zuletzt stand in Rastatt die Ankerbrücke in den Schlagzeilen, deren Ertüchtigung sich in die Länge zog und deutlich teurer wurde als geplant. Seit dem Frühjahr vergangenen Jahres ist sie wieder befahrbar.

