"Ich will die zwei Mark für den Lügensäger"

Au am Rhein - Seit 60 Jahren sammelt er Briefmarken, später kamen auch Briefe und Abstempelungen dazu. So war der Weg zum Thema Postgeschichte fast schon zwangsläufig für Manfred Jülg (69). Der Ur-Hauenebersteiner hat nun auch die Postgeschichte seiner neuen Heimat Au am Rhein nachgezeichnet - und mit einer Ausstellung dazu jüngst beim 1200-Jahr-Jubiläum große Resonanz gefunden.



Postgeschichte sei ein Stück Heimatgeschichte, findet Jülg, "nur leider oft vernachlässigt". Das hat er bereits 2017 bei der Erarbeitung des "Streifzugs durch die Postgeschichte von Haueneberstein" für den Heimat- und Kulturverein erfahren. So entstand bei dem Mitglied der Briefmarken- und Münzsammler Hardt und des Briefmarken-Tauschvereins Baden-Baden die Idee, anlässlich des Ortsjubiläums zu diesem Thema zu recherchieren.

Fündig wurde er zunächst in der Landesbibliothek in Karlsruhe, wo Dokumente zur Postgeschichte eingesehen werden können - nach Ortschaften sortiert. Bis 1894 gehen die Dokumente für Au am Rhein zurück. Jülg vermutet allerdings, dass die Geschichte des Transports von Schriftstücken und Paketen viel weiter zurückreicht. Denn an der Auer Kirche war einst ein sogenannter Leugen- oder Meilenstein mit Entfernungsangaben aus römischer Zeit gefunden worden, der sich heute im Archiv des Badischen Landesmuseum befinde. Er vermutet deshalb einen römischen Rheinübergang in Au am Rhein als Nachschubweg, zum Warentransport und zur Übermittlung von Nachrichten - also sozusagen ganz alte "Postgeschichte". Die Fährverbindung sei auch in späterer Zeit von Boten genutzt worden, die Briefe an Pfarreien übermittelten. Ebenso sei es üblich gewesen, Lohnfuhrleuten und Metzgern, die ja viel in den umliegenden Ortschaften herumkamen, gegen Geld Post mitzugeben, wenn der Adressat auf ihrem Weg lag.

Jülg hat auch Angaben über einen Postkurs von 1490 gefunden, in dem Au am Rhein auftaucht, den er allerdings für nicht authentisch hält. Damals war die Dynastie Thurn und Taxis mit der Post-Beförderung betraut.

Im Frieden von Luneville 1801 wurde der Rhein als Grenze zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich festgelegt. Thurn und Taxis schloss daraufhin mit Frankreich eine Postkonvention, laut der Postaustauschstellen geschaffen und die Portosätze geregelt wurden. Das Porto stieg entsprechend der Entfernung zum Rhein, denn das Deutsche Gebiet wurde in vier Verrechnungszonen (Rayons) eingeteilt, die parallel zum Rhein in jeweils 50 Kilometer verliefen.

Nach der Gründung des Großherzogtums Baden (1806) und der Ablösung der mit Thurn und Taxis abgeschlossenen Lehenspost wurde das Postwesen in badische Regie übernommen.

Nach 1859 wurden in den badischen Gemeinden verschließbare Briefladen eingerichtet und mit einem sogenannten Uhrradstempel ausgestattet, mit dem der Postbote, der den Schlüssel hatte, die entnommenen Briefe abstempeln musste. "Au hatte dabei die Nummer 19, die Brieflade war am Rathaus angebracht. Zu dieser Zeit war wöchentlich sechsmal ein Postreiter zwischen der Postexpedition Durmersheim und den Orten Bietigheim, Elchesheim, Illingen, Würmersheim, Au am Rhein, Neuburgweier, Forchheim und Mörsch unterwegs", erzählt Jülg.

Seit 1898 fuhr Anton Vögele, Großvater des früheren Ortsvorstehers von Würmersheim, Albert Vögele, bis 1926 diese Strecke mit einem vom Pferd gezogenen Postwagen. "Dabei wurde die Post aus den Briefladen transportiert, ebenso Pakete, und fallweise sind auch Personen mitgefahren", weiß er. Ab 1929 erfolgte der Post-Transport motorisiert, die Pferde hatten ausgedient - und die innerörtliche Verteilung mit dem Fahrrad.

Krankenhaus rief nach OP in der Post an

Anhand der Stempel auf einem Brief vom Pfarramt St. Andreas an das erzbischöfliche Dekanat Karlsruhe, den Jülg bei einer Auktion erworben hat, lässt sich dessen Weg belegen: Mit der Postkutsche nach Durmersheim, dort abgestempelt, mit der fahrenden Post nach Rastatt, dort abgestempelt, mit der Bahn nach Karlsruhe (Bahnpoststempel). In Karlsruhe erhielt der Brief den Ankunftsstempel von dort. Die Stempel belegen zudem, dass der Brief bereits am nächsten Tag sein Ziel erreichte. "Davon kann man heute nur träumen", meint Jülg augenzwinkernd.

Aus dem Jahr 1894 gibt es Belege für die erste Poststelle in Au am Rhein, die Hermann Bastian betrieben hat. "Da die Post wenig bezahlt hat, konnten die Leute das in der Regel nur im Nebenerwerb machen", weiß Manfred Jülg. So erklärt es sich, dass die Poststellen im Ort immer wieder wechselten. Privatleute hatten zu dieser Zeit selten ein Telefon im Haus. Wenn jemand im Krankenhaus in Rastatt operiert worden war, wurde in der Post angerufen, um den Ausgang an die Angehörigen zu berichten. "Dann musste der Postbub die Leute holen", erzählt Jülg von dieser Zeit. Bereits 1896 gab es auch eine Telegrafenstation im Ort. "Die Telegramme mussten fix ausgetragen werden, das haben dann meist Frau oder Kinder übernommen", weiß Jülg aus Erzählungen - "und wenn es nachts um 12 war".

Auf einen Monat umgerechnet hat Jülg auch den Arbeitsaufwand des Postlers anhand alter Belege: 157 ausgelieferte und 91 eingegangene Postsendungen, 113 ausgelieferte Postkarten, 24 gezahlte Rentenbeträge, 101 ausgelieferte und 40 eingegangene Pakete, sieben ausgelieferte und 13 aufgenommene Telegramme, 47 angemeldete sowie 24 angenommene Orts- und Ferngespräche. Die Aufgaben waren demnach vielfältig. Legendär ist in Au am Rhein auch "Wewe", der Zusteller Wilhelm Weßbecher, der bei den Leuten auch die Rundfunkgebühren kassierte, und zwar stets mit dem Spruch: "Ich will die zwei Mark für den Lügensäger." Sind "Fake News" also gar keine Erfindung der Neuzeit?

1916 übernahm der damalige Ratsschreiber Lorenz Weßbecher die Postagentur, "die damals auch sonntags geöffnet hatte", erzählt Jülg. Dessen Tochter Martha Weßbecher betrieb dann von 1937 bis 1960 die Post in der Schulstraße 4 gegenüber vom Rathaus (das Haus ist mittlerweile abgerissen), wie Jülg selber recherchiert hat, denn die Aufzeichnungen des Generallandesarchivs enden mit dem Jahr 1930. "Martha Weßbecher war eine Institution im Ort", erinnert sich Lioba Jülg, die in Au am Rhein aufgewachsen ist. "Die Aufwandsentschädigung betrug 500 Mark im Jahr", weiß ihr Mann aus den alten Unterlagen.

Aufschrei wegen Filialschließung 1924

Und auch mit Filialschließungen mussten sich die Vorfahren schon herumschlagen: Am 24. Januar 1924 wurde die örtliche Post geschlossen. Daraufhin liefen allerdings Bürgermeister, Gewerbeverein und Vorstände Sturm, worüber seinerzeit auch in einem Artikel im Rastatter Tageblatt berichtet wurde. Wieder eine Post im Ort zu haben, ließ sich die Gemeinde schließlich zehn Mark monatlich kosten - und so eröffnete am 1. März 1924 Anna Klein eine Poststelle.

Am 1. Juli 1960 übernahm Herbert Kraus die Post. Zu dieser Zeit hat ein Busunternehmen beim "Rappen" gehalten und den Postsack mit nach Rastatt genommen", weiß Jülg aus Erzählungen von Nachfahren - das wäre heute undenkbar.

Heute ist die Postfiliale in einem Kosmetik- und Fußpflegestudio in der Rheinstraße 13. Zudem beliefert mit Arriva auch ein privates Zustellunternehmen Au am Rhein.