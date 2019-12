Hügelsheim



Zirkus Spargello begeistert Hügelsheim (fuv) - Der Zirkus Spargello hat eine beeindruckende Vorstellung in der Ontariohalle abgeliefert. 44 Kinder hatten das Ferienangebot in Hügelsheim genutzt und zuvor die Zirkusnummern einstudiert. Das Ergebnis: Tosender Applaus, jubelnde Eltern, strahlende Kinder (Foto: fuv). » Weitersagen (fuv) - Der Zirkus Spargello hat eine beeindruckende Vorstellung in der Ontariohalle abgeliefert. 44 Kinder hatten das Ferienangebot in Hügelsheim genutzt und zuvor die Zirkusnummern einstudiert. Das Ergebnis: Tosender Applaus, jubelnde Eltern, strahlende Kinder (Foto: fuv). » - Mehr