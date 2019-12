"Dschihad Calling": Ein Theaterabend ohne einfache Antworten Rastatt (red) - Das Phoenixtheater Rastatt feiert am Sonntag, 18. September, mit seinem neuen Stück "Dschihad Calling" Premiere in der Reithalle. Die Inszenierung basiert auf dem gleichnamigen Roman von Christian Linker und ist das erste Theaterprojekt des jungen Theatervereins, das sich primär an Erwachsene sowie Jugendliche ab 16 Jahren richtet.



Regie führt Theaterpädagogin Jacqueline Frittel. Im Mittelpunkt der Inszenierung, die die neue Spielzeit unter dem Motto "Identität/en" einläutet, stehen Fragen nach religiöser sowie sexueller Identität - sowohl in Deutschland als auch in der Terrororganisation "Islamischer Staat". Jakob ist 18 Jahre alt und kann sich - wie er findet - eigentlich nicht über sein Leben beschweren. Dann lernt er Samira und ihren Bruder Adil kennen. Die beiden sind Mitglieder des salafistischen Vereins "Der einzig wahre Weg" und führen Jakob in eine Welt, die so ganz anders ist als seine. Der Imam des Moscheevereins, Abu Tarek, kritisiert die "Kuffar" - die Ungläubigen: "Die Gesellschaft besteht aus lauter Abhängigkeiten. Je mehr You-Tube-Videos von Abu Tarek sich Jakob anschaut, je mehr er mit Samira telefoniert (natürlich nur zum Zwecke der Da'wa - der Verkündigung des Glaubens) und je intensiver seine Freundschaft zu Adil wird, desto mehr entfernt sich Jakob von seiner alten Welt. Er konvertiert zum Islam und nennt sich fortan Ya'qub. Adil gibt Ya'qub immer deutlicher zu verstehen, dass er mit dem "Islamischen Staat" sympathisiert. Adil möchte nach "Sham", nach Syrien. Und er möchte, dass sein Bruder Ya'qub mit ihm kommt... "Dschihad": Welche Signifikanz dieses arabische Wort hat, wird laut einer Pressemitteilung des Phönixtheaters schon dadurch klar, dass viele etwas mit dem Begriff anfangen können. Dass Dschihad auch für etwas ganz anderes stehen könne als Terror, wissen viele nicht. Dschihad könne auch für den Kampf stehen, den jeder von uns mit sich selbst austrägt, um zu einem "guten" Menschen zu werden. Was aber sind Gründe dafür, dass manche Menschen anstelle der friedlichen Auseinandersetzung mit sich selbst und der Welt Folter und Krieg vorziehen, um die Welt zu einer angeblich "besseren" und "gottgefälligeren" zu machen, wie es der sogenannte "Islamische Staat" propagiert? Diese Frage bildet den ersten thematischen Schwerpunkt der Inszenierung. Darüber hinaus steht auch die Rolle der Frau im Zentrum. Denn schließlich haben sich auch Frauen der mörderischen Ideologie des "IS" verschrieben. Demnach werden auch folgende Fragen auf der Bühne behandelt: Warum begeistern sich Frauen für islamistischen Terrorismus? Oder: Warum entscheiden Frauen aus aller Welt, dass sie sich für Frauen und ihre Rechte einsetzen und dafür gegen den "IS" kämpfen wollen? Das Ü21-Theater-Ensemble des Phoenixtheaters verspricht einen intensiven Theaterabend, der keine einfachen Antworten bereithält. Nach der Premiere am 18. September finden weitere Vorstellungen am 19., 20., 21., 25., 26., 27. und 28. September in der Reithalle Rastatt statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Aufführungsbeginn um 19.30 Uhr. Das Stück dauert knapp zwei Stunden zuzüglich Pause. Nach jeder Aufführung findet ein Publikumsgespräch über das Stück statt. Der Eintritt kostet bei allen Aufführungen ermäßigt fünf, sonst zehn Euro. Das Stück ist ausschließlich für Oberstufen-Schüler (16 Jahre aufwärts) sowie Erwachsene geeignet. Für den Besuch einer Vorstellung im Klassenverband ist eine Anmeldung erforderlich. Reservierungen sind per E-Mail unter reservierung@phoenixtheater-rastatt.de möglich. Weitere Informationen auf der Homepage des Vereins, auf Facebook und Instagram. www.phoenixtheater- rastatt.de

