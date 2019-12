Rathauschefs bleiben am Ball

Bietigheim - "Ich bin jetzt 70, da sollte man aufhören", meint der frühere Auer Bürgermeister Hartwig Rihm, der 1986 gemeinsam mit seinem damaligen Kollegen Rüdiger Schäfer die Bürgermeister-Fußballmannschaft im Landkreis Rastatt ins Leben gerufen hat. Noch ein letztes Spiel am 27. September in Bühlertal, dann soll für ihn Schluss sein. Nun hat er den Ball an den Bietigheimer Bürgermeister Constantin Braun weitergespielt, bei dem künftig die organisatorischen Fäden zusammenlaufen.







Zu den Rathaus-Kickern der ersten Stunde zählten unter anderem Wolfgang Müller (Gernsbach), Gerhard Faißt (Weisenbach), Hans Metzner (Sinzheim), Otto Himpel (Iffezheim) und Robert Wein (Bischweier), blickt Hartwig Rihm im BT-Gespräch zurück. Etwa zwei bis drei Spiele pro Jahr habe man im Durchschnitt bestritten, es habe auch eine mehrjährige Phase gegeben, in der die Bürgermeister-Elf überhaupt nicht spielte. Meistens seien die Rathauschefs im Rahmen von Jubiläumsveranstaltungen aufgetreten, aber auch bei Benefizveranstaltungen. Abgesehen davon spielten die Bürgermeister auch gelegentlich außerhalb des Landkreises gegen die Kollegen aus den Kreisen Freiburg, Calw, Karlsruhe, Ludwigsburg und Heilbronn.

"Es war nicht einfach, eine Mannschaft zusammenzustellen, denn es gab meist viele Absagen, oft auch recht kurzfristig", berichtet Rihm. Wenn er die Zusage von 18 Spielern hatte, dann konnte er eine Spielteilnahme bestätigen. Wenn nicht ausreichend Bürgermeister zur Verfügung standen, dann griff Rihm auf Gemeinderäte, Verwaltungsmitarbeiter oder auf Mitarbeiter im Landratsamt zurück.

Etwa alle zwei bis drei Wochen trainieren die Bürgermeister, sofern es der Terminkalender zulässt. In den vergangenen Jahren trafen sie sich im Sommer in Au am Rhein, im Winter in der Halle in Muggensturm.

"Fußball war schon immer meine Leidenschaft", betont Rihm, der früher beim SV Mörsch und dann beim FV Kehl gekickt hat, der damals in der Verbandsliga spielte. Als vor über zehn Jahren die Bürgermeister-Nationalelf gegründet wurde, habe ihn Dietmar Späth gefragt, ob er auch mitspielen wolle, doch verletzungsbedingt sei das nicht möglich gewesen, erläutert Rihm, der froh darüber ist, dass nun der 32-jährige Kollege aus Bietigheim die Verantwortung übernimmt.

Braun hat früher mit dem FC Nöttingen in der Landesliga gespielt, dann während seiner Zeit als Hauptamtsleiter in Sasbach beim SV Obersasbach und in Bietigheim trainiert er nun mittwochabends bei den Alten Herren mit, sofern es der volle Terminkalender erlaubt. Er möchte erreichen, dass es in der Bürgermeistermannschaft künftig acht bis zehn Stammspieler gibt.

In der aktuellen Bürgermeister-Fußballmannschaft spielen neben ihm noch weitere junge Kollegen wie Frank Kiefer (Ötigheim), Christian Schmid (Iffezheim), Markus Burger (Loffenau), Christian Greilach (Lichtenau) und Daniel Retsch (Weisenbach). Weiterhin sind im Team: Dietmar Späth (Muggensturm), Jürgen Bäuerle, Hans-Peter Braun (Bühlertal) Jürgen Pfetzer (Ottersweier), Roland Kaiser (Baden-Baden), Reiner Dehmelt (Hügelsheim), Rolf Spiegelhalder (Elchesheim-Illingen) und sogar eine Frau: Veronika Laukart (Au am Rhein). Des Weiteren spielen Sebastian Schrempp (Oberbürgermeister von Rheinstetten, Torwart), Heinrich Eiermann (RP Karlsruhe), Gerald Ganz (Gemeinderat Bietigheim), Edgar Bohn (Badische Gemeindeversicherung), Thorsten Hauck (Landratsamt) und Armin Bolz. (Vorsitzender Auer Carneval Club) mit. Der Rastatter Bürgermeister Raphael Knoth hat Interesse bekundet, künftig auch mitkicken zu wollen.

Bei der Bürgermeister-Elf des Landkreises steht zwar der Sport im Vordergrund, der Austausch unter Kollegen im geselligen Beisammensein nach dem Training oder Spiel ist aber mindestens genauso wichtig: "Es ist ausgezeichnet, wie sich die Bürgermeister im Kreis Rastatt untereinander verstehen. Die kommunale Familie wird gelebt", urteilt Braun. Rihm geht noch einen Schritt weiter: "Mit der Bürgermeistermannschaft und dem Bürgermeisterchor hat der Kreis Rastatt in ganz Baden-Württemberg ein Alleinstellungsmerkmal", hebt der 70-Jährige hervor.