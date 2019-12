Wenn man nicht aus den Miesen herauskommt

Riedlingen

Verabredung mit einem Schwan Riedlingen (lsw) - Dreimal täglich leistet ein Schwan in Riedlingen (Kreis Biberach) einer Familie Gesellschaft beim Essen. Pünktlich hole er sich Frühstück, Mittagessen und Abendessen ab und bringt dabei seine Partnerin und die Jungen mit (Foto: dpa/av). » Weitersagen (lsw) - Dreimal täglich leistet ein Schwan in Riedlingen (Kreis Biberach) einer Familie Gesellschaft beim Essen. Pünktlich hole er sich Frühstück, Mittagessen und Abendessen ab und bringt dabei seine Partnerin und die Jungen mit (Foto: dpa/av). » - Mehr

Karlsruhe

KSC legt Protest gegen Wertung ein Karlsruhe (lsw) - Die verpasste Revanche für die verlorene Relegation gegen den HSV gerät beim KSC schnell in den Hintergrund. Der Fall Bakery Jatta beherrscht die Diskussionen. Am Montagmittag legte der Verein Protest gegen die Wertung des 2:4 gegen die Hanseaten ein (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Die verpasste Revanche für die verlorene Relegation gegen den HSV gerät beim KSC schnell in den Hintergrund. Der Fall Bakery Jatta beherrscht die Diskussionen. Am Montagmittag legte der Verein Protest gegen die Wertung des 2:4 gegen die Hanseaten ein (Foto: dpa). » - Mehr

Rastatt

Eigenheimförderung für Familien Rastatt (red) - Das Land Baden-Württemberg unterstützt zusammen mit der L-Bank Familien bei der Finanzierung ihrer Eigenheime. Die Unterstützung besteht in Form eines günstigen Darlehens. Das Landratsamt Rastatt bietet dazu Beratung an (Symbolfoto: dpa) » Weitersagen (red) - Das Land Baden-Württemberg unterstützt zusammen mit der L-Bank Familien bei der Finanzierung ihrer Eigenheime. Die Unterstützung besteht in Form eines günstigen Darlehens. Das Landratsamt Rastatt bietet dazu Beratung an (Symbolfoto: dpa) » - Mehr

Baden-Baden

Besondere Park-Bäume Baden-Baden (hez) - In den Parkanlagen der Kurstadt stehen Gehölze im Blickpunkt des Interesses, denn dort findet man beeindruckende Besonderheiten aus aller Herren Länder. Zehn der bemerkenswertesten Park-Bäume Baden-Badens stellen wir in einer kleinen Serie vor (Foto: hez). » Weitersagen (hez) - In den Parkanlagen der Kurstadt stehen Gehölze im Blickpunkt des Interesses, denn dort findet man beeindruckende Besonderheiten aus aller Herren Länder. Zehn der bemerkenswertesten Park-Bäume Baden-Badens stellen wir in einer kleinen Serie vor (Foto: hez). » - Mehr