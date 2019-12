Stadt Rastatt nimmt 71 Geflüchtete auf









Im kommenden Jahr sollen nach jetzigem Stand 42 Personen kommen. Laut Landratsamt müsse nun größtenteils auch mit abgelehnten Flüchtlingen gerechnet werden - vorwiegend Männer afrikanischer Herkunft ohne entsprechende Bleibeperspektive. Auch eine steigende Tendenz von Flüchtlingen aus dem Balkan und den Maghreb-Staaten zeichne sich ab. Gleichfalls sei aber auch mit sogenannten Rückführungen zu rechnen. Im Mai wurde eine fünfköpfige Familie, die in der städtischen Unterkunft im Bittlerweg untergebracht war, nach Albanien abgeschoben.

Die Stadt will mit einem Unterbringungskonzept eine "differenzierte Verteilung" erreichen. Das heißt: In die Kehler Straße (Merzeau-Gelände) sollen Menschen ohne Bleibeperspektive, in die Niederbühler Weiherstraße anerkannte Flüchtlinge mit Bleibeperspektive, Alleinerziehende mit Kind oder Menschen mit Behinderung untergebracht werden. Abzüglich der in diesem Jahr bereits in Rastatter Anschlussunterkünften angekommenen Geflüchteten sind bis Ende 2020 noch 56 Menschen unterzubringen, so die Stadtverwaltung.

Daher habe man den Mietvertrag mit der Baugenossenschaft Gartenstadt über vier Wohnungen bis April 2020 sowie den Vertrag mit dem Landratsamt für ein Gebäude auf dem Merzau-Areal bis Ende September 2020 verlängert. Weiterhin sei man auf die 40 Kontingentwohnungen in der Lützowerstraße 7 und 9 angewiesen; derzeit stehen dort laut Verwaltung noch vier Wohnungen für etwa 29 Menschen zur Verfügung.

Mitte Juli lebten 346 Menschen in Rastatter Anschlussunterbringungen: auf Merzeau, in der ehemaligen Grundschule Wintersdorf, in der früheren Lehrerwohnung in Rauental, in Gartenstadt-Wohungen, im Bittlerweg, in der Weiherstraße und in der Hohlohstraße. Noch hatte man dabei Kapazitäten für 91 weitere.