Markus Jülg leitet neuen Fachbereich

Bühl

Familienfreizeit der Lebenshilfe Bühl (red) - Unter dem Motto: "Wunderbar - in zwölf Tagen durch das Raunerjahr" verbrachten bis zu 89 Urlauber im Alter von vier bis 82 Jahren die traditionelle Familienfreizeit der Lebenshilfe Baden-Baden, Bühl, Achern in der Steiermark in Österreich (Foto: Lebenshilfe).

Bietigheim

Bürgermeister bleiben am Ball Bietigheim (mak) - Die Fußballmannschaft der Bürgermeister im Landkreis hat einen neuen Verantwortlichen. Gründungsmitglied Hartwig Riem gibt den Ball an Bietigheims Rathauschef Constantin Braun weiter. Das Team trainiert regelmäßig und tritt auch gegen Kollegen an (Foto: mak).

Gaggenau

Jazziger Abend beim Museum Gaggenau (hap) - Bereits zum dritten Mal spielte die Bigband "All about Jazz" bei einem Benefizkonzert für das Unimog-Museum. Der Genussabend auf der Restaurant-Terrasse mit dem Titel "Jazz & Dine", bei dem nach Meinung vieler Besucher alles passte, war ein Erfolg (Foto: hap).