Wenn man nicht aus den Miesen herauskommt

"Im Mittelpunkt unserer Beratung stehen aber nicht ausschließlich die Schulden, sondern in erster Linie der Mensch, der zu uns kommt. Denn jeder Mensch ist anders, hat andere Schulden, andere Probleme und damit andere Rahmenbedingungen. Daher ist unsere Beratung immer individuell auf den einzelnen Ratsuchenden abgestimmt", erklärt Bender.

Die Schuldnerberatung setzt sich aus einer Reihe von einzelnen Elementen oder "Bausteinen" zusammen. Nicht jeder "Baustein" kommt in jedem Fall zum Einsatz. "Wir fragen beim ersten Kontakt gezielt nach, was das Problem ist und wie sich die Situation gerade darstellt. Gemeinsam mit dem Ratsuchenden erarbeiten wir Lösungsmöglichkeiten, legen Ziele und eine Reihenfolge für die einzelnen Handlungsschritte fest. Es ist daher wichtig, dass jemand der zu uns kommt, bereit ist, sich auf Neues einzulassen und selbst mit anzupacken", so die Schuldnerberaterin.

Existenzbedrohende Situationen treten schnell ein, wenn Hilfesuchende die Miete oder den Stromabschlag nicht bezahlen können oder das Konto gepfändet worden ist. Dann beraten die Mitarbeiterinnen der Schuldnerberatungsstelle zeitnah zu möglichen Hilfestellungen, um die Existenz zu sichern. "Wir versuchen, im gemeinsamen Gespräch auch zu klären, warum es so weit gekommen ist. Wir wollen, dass die Betroffenen nach Möglichkeit nicht nochmals in eine solch problematische Situation geraten und in Zukunft ohne Schuldenprobleme leben können", führt die Fachfrau weiter aus.

So kann auch die klassische Übersicht über Einnahmen und Ausgaben - der sogenannte Haushaltsplan - im Beratungsverlauf zum Thema werden. Nicht nur, um zu prüfen, wo Einsparungen möglich sind, sondern auch, ob weitere Einnahmemöglichkeiten oder Ansprüche auf zusätzliche Sozialleistungen bestehen.

Die Schuldnerberatung verschafft sich auch einen Eindruck, ob die Schulden ganz oder teilweise berechtigt sind und hilft, unberechtigte Forderungen abzuwehren. Sie unterrichtet die Ratsuchenden über ihre Rechte als Schuldner bei Zwangsvollstreckungen oder Pfändungen, zum Beispiel zu Pfändungsfreigrenzen oder der Berücksichtigung von Unterhaltsverpflichtungen, und weist sie ebenso auf ihre Rechte als Verbraucher hin, zum Beispiel auf das Widerrufsrecht.

"Im Beratungsverlauf prüfen wir auch, welche Möglichkeiten es in der jeweiligen Konstellation gibt, mit den Schulden umzugehen. Das kann eine Regulierung zum Beispiel durch Ratenzahlungen oder Vergleiche sein, dann verhandeln wir gegebenenfalls mit Gläubigern", führt die Expertin aus. Auch ein Insolvenzverfahren könne eine Option sein. Die Beraterinnen bereiten gemeinsam mit den Hilfesuchenden den Insolvenzantrag an das Gericht vor und führen, wie gesetzlich vorgeschrieben, zuvor einen außergerichtlichen Einigungsversuch mit allen Gläubigern durch.

Doch selbst nach Eröffnung des gerichtlichen Verfahrens ist die Arbeit der Schuldnerberaterinnen noch nicht beendet. "Wir stehen unseren Klienten während der gesamten Laufzeit für Fragen zur Verfügung und geben selbst nach Erteilung der Restschuldbefreiung noch Tipps, was in Bezug auf Schufa-Einträge oder alte Kontopfändungen zu beachten ist."

Kontakt und Terminvereinbarung: Landratsamt Rastatt, Schuldnerberatung, (0 72 22) 3 81-28 40 oder per E-Mail an schuldnerberatung@landkreis-rastatt.de.