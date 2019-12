Auf neuen Wegen zum Erfolg

Rastatt (sl) - "Es sind allgemein schwierige Zeiten für den Chorgesang, nur wer sich auf neue Wege begibt, kann hier Erfolg haben": So lautet eine der Antworten auf die Meinungsumfrage, die der Sängerbund Niederbühl diesen Sommer unter seinen Mitgliedern veranstaltet hat. Die Aussage könnte so etwas wie das Leitmotiv des Sängerbunds sein. Denn während manche traditionsreiche Gesangvereine unter Mitgliederschwund leiden, hat der Sängerbund zu seinen knapp 60 aktiven Sängern noch ein halbes Dutzend hinzugewonnen.







Der Verein punktet allerdings auch mit einem vielfältigen Angebot, ist experimentierfreudig und bereit, ausgetretene Pfade zu verlassen. Ganz so wie es der Eingangssatz empfiehlt. Und der Vorstand hat das Ohr am Puls der Mitglieder, wie die Umfrage beweist. Der Verein punktet allerdings auch mit einem vielfältigen Angebot, ist experimentierfreudig und bereit, ausgetretene Pfade zu verlassen. Ganz so wie es der Eingangssatz empfiehlt. Und der Vorstand hat das Ohr am Puls der Mitglieder, wie die Umfrage beweist. Offen für Veränderungen zu sein, das hatte sich auch Elisabeth Hangauer auf die Fahne geschrieben, als sie vor sechs Jahren den Vorsitz übernahm. "Unser Verein wurde 1865 gegründet, wenn es nicht immer wieder Veränderungen gegeben hätte, würde er längst nicht mehr existieren", ist ihr Credo. Eine der größten war sicher die Gründung des Chors Singfonics, der 2004 als Projektchor mit eigenem Repertoire aus der Taufe gehoben wurde, aber inzwischen ein wichtiges Standbein geworden ist. Chorleiter Peter Ripp-Arnitz erinnert sich noch gut, wie bei einem Vereinsausflug auf einem Schiff die Idee geboren wurde, mit dem Projektchor das Repertoire des Vereins zu erweitern. Singfonics singt heute zu 90 Prozent englischsprachige und einige afrikanische Titel, Rock und Pop der vergangenen 60 Jahre und bei kirchlichen Auftritten Gospels. Der Gemischte Chor konzentriert sich auf den Schlager, tritt aber im kirchlichen Rahmen auch mit geistlicher Literatur auf. Neumitgliedern empfiehlt die Sängerbundchefin, in beide Proben mal hineinzuhören - und sich dann zu entscheiden. Gemeinsame Auftritte sind aber auch üblich und machen inzwischen bis zu 30 Prozent eines Konzertprogramms aus, so Ripp-Arnitz. Der Dirigent hält übrigens die Mundpropaganda für die allerwichtigste Mitgliederwerbung. Wenn es nach Elisabeth Hangauer geht, sollten dabei Männer ganz besonders angesprochen werden. Denn das sogenannte starke Geschlecht schwächelt - natürlich rein zahlenmäßig - merklich beim Sängerbund Niederbühl. Und das bei einem einstigen reinen Männerchor! "Wir haben kein Mitgliederproblem, sondern ein Männerproblem", analysiert die Vorsitzende, die ihr Amt 2013 antrat - als erste Frau in der Vereinsgeschichte übrigens. Heute würde sie sich über neue männliche Stimmen, vor allem Tenöre in den Ensembles freuen. Um dies nicht dem Zufall zu überlassen, will der Verein nach den Sommerferien auf dem Wochenmarkt hörbar in Aktion treten und Visitenkarten verteilen. "Vielleicht denkt sich der eine oder andere Marktbesucher: "Ach, da kann ich ja mal bei einer Probe vorbeigucken", hofft die rührige Vorsitzende. Auch eine Aktion im Park von Schloss Favorite könnte sich die Förcherin vorstellen, bei der Schlossverwaltung hat sie vor Kurzem angefragt. Als besondere Glanzlichter der jüngsten Vergangenheit nennt sie das Konzert "Wunder geschehen" im Mai 2018 zusammen mit dem Liederkranz aus Neuburgweier in der Laurentiuskirche. Ein schöner Erfolg, den die Niederbühler mit den Sängerkollegen aus Rheinstetten gerne wiederholen wollen. Im Trend liegen seit einigen Jahren schon Formate, bei denen das Publikum zum Mitsingen aufgefordert ist. Auch hier mischt der Sängerbund mit, zum Beispiel mit dem "Choraoke"-Singen im "Schnick-Schnack". Wiederholt werden soll es allerdings im Pfarrsaal, damit der Verein auch eigene Einnahmen hat, wie Hangauer erklärt: "Darauf sind wir dringend angewiesen." Das musikalische Frühstück im vergangenen September war ein anderes Angebot, das Chorgesang mit gedeckten Tischen und einem leckeren Büffet verband. "Ein schöner Rahmen war das", erinnert sich Hangauer gerne - aber eben auch sehr personalintensiv. Und genau hier liegt ein Punkt, der beim Sängerbund Niederbühl genauso wund ist, wie bei vielen anderen Vereinen auch: Die Bereitschaft, ein Ehren- beziehungsweise Vorstandsamt zu übernehmen, ist überall im Schwinden begriffen. Die Vorsitzende hat deshalb neben ihrer Meinungsumfrage auch einen Fragebogen verschickt, auf dem die Mitglieder eintragen können, welche Aufgaben sie sich eventuell vorstellen können. Das geht vom Fotografieren bei Auftritten über die Pressearbeit bis hin zum Vorsitz. Denn die Ära Hangauer beim Sängerbund Niederbühl neigt sich ihrem Ende zu. Bei den turnusgemäßen Wahlen im kommenden Jahr möchte sie nicht mehr antreten, und hat dies auch frühzeitig angekündigt. "Ein großer Wunsch wäre es zudem, jemanden zu finden, der Lust hat unsere Internetseite ehrenamtlich zu pflegen", gibt Hangauer zu. Denn auch wenn der Auftritt des Vereins im Netz sich prinzipiell durchaus sehen lassen kann, könnte etwas regelmäßigere Zuwendung nicht schaden. Wer Lust hat, kann sich bei Elisabeth Hangauer melden: (0 72 22) 40 97 78.

