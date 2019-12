Edles Holz nicht nur für den Möbelbau Von Frank Vetter



Bietigheim - Ihre Blätter sind teilweise über 50 Zentimeter breit und fühlen sich samtig an. Rund um Bietigheim sieht man die seltsam anmutenden Pflanzen seit etwas über einem Jahr. Es handelt sich dabei um Paulownia-Plantagen, in denen Edelholz-Bäume heranwachsen, die das Landschaftsbild um die Hardtgemeinde in den kommenden Jahren teilweise verändern werden.







Paulownia, bei uns wegen ihrer blauvioletten Blüten auch als Blauglocken- oder Kiribäume bekannt, werden zur Edelholzgewinnung angepflanzt. Für das Projekt rund um Bietigheim ist das Schweizer Unternehmen Green Wood verantwortlich. Bisher hat das Unternehmen die Genehmigung für Pflanzungen auf rund 62 Hektar auf Bietigheimer Gemarkung. Werden die Bäume entsprechend gepflegt, würden sie einen sehr geraden Stammwuchs entwickeln, erläutert der Forstingenieur Markus Streil, der im Auftrag von Green Wood zum Pflegeteam der Plantagen gehört. Paulownia, bei uns wegen ihrer blauvioletten Blüten auch als Blauglocken- oder Kiribäume bekannt, werden zur Edelholzgewinnung angepflanzt. Für das Projekt rund um Bietigheim ist das Schweizer Unternehmen Green Wood verantwortlich. Bisher hat das Unternehmen die Genehmigung für Pflanzungen auf rund 62 Hektar auf Bietigheimer Gemarkung. Werden die Bäume entsprechend gepflegt, würden sie einen sehr geraden Stammwuchs entwickeln, erläutert der Forstingenieur Markus Streil, der im Auftrag von Green Wood zum Pflegeteam der Plantagen gehört. Bäume werden zwölf bis 15 Meter hoch



Paulownien können bis zu 1,5 Meter im Jahr in die Höhe wachsen und bis zu vier Zentimeter im Durchmesser. Nach zwölf Jahren werden die Bäume zwölf bis 15 Meter hoch gewachsen sein und werden geerntet. Das edle Holz werde für den Gitarrenbau, für Surfbretter, Fahrräder und für den Möbelbau verwendet, so Green-Wood-Verwaltungsrat-Präsident Wolfgang Goese. Die Flächen hat Green Wood von Hermann und Marco Schmitt vom gleichnamigen, ehemaligen Spargelhof und anderen privaten Eigentümern gepachtet. Marco Schmitt hatte den Spargelanbau aus wirtschaftlichen Gründen aufgegeben, den Betrieb auf ökologischen Landbau umgestellt und ist mittlerweile Bioland zertifiziert. Rund 30 verschieden große Parzellen wurden auf der Bietigheimer Gemarkung mit insgesamt 20 000 Paulownien bepflanzt, nachdem das Projekt vom Landwirtschaftsamt des Landkreises genehmigt worden war. Auch die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg war in das Genehmigungsverfahren involviert. Zum einen gab die Veränderung des Landschaftsbilds durch die bis zu 15 Meter hohen Bäume zu denken. Es galt auch zu prüfen, ob die Paulownia invasiv sind, sich also bedenklich ausbreiten könnten. Nachdem Schäden für die heimische Flora und Fauna ausgeschlossen werden konnten, gab es grünes Licht für das Projekt. Als Ausgleichsmaßnahmen mussten Nistmöglichkeiten für Lerchen und Blühstreifen außerhalb der bepflanzten Flächen geschaffen werden, unterstreicht Marco Schmitt. Nun wachsen sie also seit Juni letzten Jahres. Und das sehr gut, wie Goese und Forstingenieur Streil feststellen. Auch wenn Teile der Plantagen durch das Unwetter vor einigen Wochen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Dort wo, die Schäden an den jungen Bäumen zu groß sind, werden sie auf den Stock geschnitten, wie der Fachmann sagt; heruntergeschnitten bis zum Boden, das stärkt die Wurzeln und die Paulownien wachsen erneut. Wenn die Edelholz-Lieferanten in zwölf bis 15 Jahren geerntet, also gefällt sind, hat der Pächter die Auflage, die Flächen wieder als Ackerland herzurichten. Dies ist für sogenannte Kurzumtriebsplantagen (KUP) vom Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz festgelegt. Weihnachtsbaumpflanzungen beispielsweise sind KUP. Damit würde das Engagement von Green Wood in Bietigheim enden. Bedenken wegen des Landschaftsbilds



Die jetzige Planung sehe dies auch so vor, so Wolfgang Goese. Natürlich hofft er, "dass wir eine Verlängerung unserer Verträge zum gegebenen Zeitpunkt vom Verpächter und eine duldende Genehmigung der Behörden für eine weitere Wachstumsperiode erhalten." Die Chancen dafür stehen wohl nicht all zu gut, zumindest was die Ortsbehörde, sprich die Bietigheimer Verwaltung angeht. Die Gemeinde habe große Bedenken wegen des Landschaftsbilds, so Willi Renkert, der Bietigheimer Bürgermeister-Stellvertreter und Revierförster. Der Gemeinderat hat die Verpachtung von 25 weiteren Hektar Gemeindefläche für die Plantage abgelehnt. Bis auf wenige schmale Streifen zwischen den Ackerflächen habe die Gemeinde ohnehin keine Grundstücke hergegeben, betont Renkert.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben