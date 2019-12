Vogelschutz bis Ende August

Steinmauern (red) - Seit Mai setzt das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe die Sanierung des Rheinhochwasserdamms (RHWD) XXV im Baulos 3 bei Steinmauern im Bereich der Murgmündung in den Rhein um. Derzeit laufen die Bauarbeiten im südlichen Teil des Baufeldes, an der Altmurg, im Bereich des Schöpfwerks und auf den ersten 300 Metern entlang des Campingplatzes am Goldkanal, heißt es in einer Mitteilung des RP.







Das Baufeld im Baulos 3 erstreckt sich noch weitere 350 Meter entlang des Campingplatzes in Richtung Norden. Die Arbeiten wurden dort bisher nicht begonnen, da dieser Dammabschnitt innerhalb des Schutzbereiches für den Wendehals liegt, der als geschützte Vogelart dort ein Revier hat. Der Wendehals (lateinischer Name: Jynx torquilla) gilt gemäß der Roten Liste Baden-Württemberg als stark gefährdet, sein Bestand hat in den vergangenen Jahren stark abgenommen. Der Wendehals wird 16 bis 18 Zentimeter groß und gehört zur Familie der Spechte, dennoch ist er untypischerweise ein Langstrecken-Zugvogel. Im August verlässt er seinen Nistplatz und zieht nach Afrika. Um Störungen zu vermeiden, dürfen die Dammbauarbeiten daher hier nur außerhalb der Revierbesetzungszeiten von Ende August bis Mitte April ausgeführt werden, informiert das RP. Das Baufeld im Baulos 3 erstreckt sich noch weitere 350 Meter entlang des Campingplatzes in Richtung Norden. Die Arbeiten wurden dort bisher nicht begonnen, da dieser Dammabschnitt innerhalb des Schutzbereiches für den Wendehals liegt, der als geschützte Vogelart dort ein Revier hat. Der Wendehals (lateinischer Name: Jynx torquilla) gilt gemäß der Roten Liste Baden-Württemberg als stark gefährdet, sein Bestand hat in den vergangenen Jahren stark abgenommen. Der Wendehals wird 16 bis 18 Zentimeter groß und gehört zur Familie der Spechte, dennoch ist er untypischerweise ein Langstrecken-Zugvogel. Im August verlässt er seinen Nistplatz und zieht nach Afrika. Um Störungen zu vermeiden, dürfen die Dammbauarbeiten daher hier nur außerhalb der Revierbesetzungszeiten von Ende August bis Mitte April ausgeführt werden, informiert das RP. Eine am nördlichen Ende des Baufeldes liegende Baustelleneinrichtungsfläche kann mit Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde bereits seit Anfang August genutzt werden, da diese lediglich im Randbereich des Reviers liegt und das Brutgeschäft des Wendehalses abgeschlossen ist. Mit dem Bau der parallel zum Damm verlaufenden Baustraße darf allerdings erst Anfang September begonnen werden, wenn der Wendehals sein Revier verlassen hat. Daher muss der komplette Materialtransport zur Baustelle aktuell bis zur Fertigstellung der Baustraße entlang des Dammes durch die Ortslage von Steinmauern (über die Rheinstraße und die Elchesheimer Straße), über die L 78a und die Wirtschaftswege von Nord-Osten her erfolgen. Ab voraussichtlich Ende September wird die Baustraße entlang des Dammes einsatzbereit sein und der Ortskern von Steinmauern vom Baustellenverkehr entlastet werden. Weitere Informationen zum Projekt sind auf der Internetseite des Regierungspräsidiums im Beteiligungsportal zu finden: www.rp-karlsruhe.de/Beteiligungsportal/Dammertüchtigungsprojekte/Ertüchtigung Rheinhochwasserdamm XXV/rechter Murgdamm

