Mein "kleines Clarino" und einfache (?) Physik









"Bitte macht nun nicht den Fehler, über diese Zeit das Instrument liegen zu lassen (auch nicht teil- oder zeitweise!!!) Ihr würdet (müsstet) es bitter bereuen, denn man glaubt nicht, wie schnell das bisher Erlernte weg wäre und leider nur mühsam wieder aufgebaut werden könnte", mahnt Peter Müller in seiner Sommerferien-Mail.

Die Mahnung klingt mir täglich im Ohr, wenn ich Tonleitern und kleine Stücke spiele, die wir jetzt schon können. Jeden Morgen wird geübt. Das wissen mittlerweile offenbar auch meine Nachbarn, die sich kürzlich besorgt erkundigt haben, ob ich nicht mehr Klarinette spiele (weil ich mal frühmorgens Termine hatte und keine Zeit zum Üben!). Was mir zeigt: Die soziale Kontrolle im Dorf funktioniert offenbar. Den Einwand meines Mannes, sie hätten damit vielleicht nur höflich signalisieren wollen, dass ich beim Üben mal die Fenster schließen sollte, will ich hingegen nicht gelten lassen.

Frische Luft tut gut - vor allem bei den teils heißen Temperaturen. Denn schweißtreibend ist das Spielen immer noch. Vor allem weil ich jetzt schon an den Tönen mit der Überblasklappe arbeite. Laut meiner Ausbilderin ein großer Schritt nach knapp drei Monaten Unterricht. Und wieder ein Griff, der geübt sein will. Denn die Klappe, die ein kleines Loch hinten an der Klarinette öffnet, muss nur touchiert werden - dabei das davor liegende Loch allerdings mit dem Daumen abgedeckt, der zugleich auch die Klappe drückt. Klingt kompliziert? Ist es anfangs auch - bis Lilia Jones-Gonzalez mir erklärt, dass man weder die Klappe extrem fest drücken noch das Loch extrem fest zuhalten muss. Was im Eifer des G efechts anfangs aber natürlich immer wieder passiert. Mit der Folge, dass dann gar kein Ton mehr rauskommt.

Mit dem Öffnen des Überblaslochs, das auch Blockflöten, Oboe, Saxofon und andere Holzblasinstrumente haben, gelingt bei diesen der Sprung in die Oktave. Doch die Klarinette bildet hier die Ausnahme: Die Frequenz wird beim Überblasen nicht doppelt, sondern dreifach so hoch (also eineinhalb Oktaven oder zwölf Töne höher).

Das hat etwas mit Physik zu tun, lese ich in meinem Übungsheft (auch das noch!). Durch den Luftstrom, der ins Instrument geblasen wird, beginnt das am Mundstück befestigte Rohrblatt zu vibrieren. Dadurch entsteht eine Schwingung in der Luftsäule. Die Klarinette verhält sich dabei wie ein einseitig geschlossenes zylindrisches Rohr (am Mundstück geschlossen, am Trichter offen). Das heißt, nur ein Viertel der Wellenlänge befindet sich im Rohr. Daher klingt die Klarinette bei gleicher Rohrlänge eine Oktave tiefer als die Flöte, die ein beidseitig offenes Rohr ist, bei dem sich die halbe Welle im Rohr befindet. Die Wellenlänge und damit auch die Frequenz dieser Schwingung hängt von der Länge der schwingenden Luftsäule ab, die durch Öffnen und Schließen der Tonlöcher verändert wird, lese ich. Eine Oktave oder acht Töne höher bedeutet eine Verdoppelung der Frequenz. Beim Öffnen des Überblasloches wird die unterste Frequenz zerstört. Beim Zerstören der niedrigsten Schwingung geht die Klarinette aber in die dreifache Frequenz - von 440 auf 1 320 Hertz.

Das nennt man die Duodezime, und die Klappe am Überblasloch heißt deshalb Duodezimklappe. Greift man ein "c" und öffnet die Überblasklappe, klingt bei der Blockflöte und der Oboe ein "c", also der achte Ton, bei der Klarinette ergibt das den zwölften Ton, also ein "g".

So langsam schwant mir, warum mir alle Blasmusiker sagen, dass die Klarinette ein schwieriges Instrument ist. Und warum Peter Müller bei jeder Orchesterprobe überlegen muss, auf welchem Ton die anderen Instrumente spielen müssen, wenn die Klarinetten ein "g" spielen sollen.

Das Klappensystem jedenfalls sieht kompliziert aus - und das ist es auch. Kurze und lange Hebel, Blöcke, Achsen und Röhrchen bewegen kurze und lange Klappen, an deren Ende sich Polster befinden. Die Klarinette hat heute typischerweise 22 Tonlöcher; selbst in der primitivsten Versionen zu Mozarts Zeiten hatte sie mindestens elf Tonlöcher. Bei zehn Fingern waren zum Spielen also mindestens zwei Klappen nötig, denn mit dem rechten Daumen muss man das Instrument halten.

Der Name (italienisch clarinetto: "kleines Clarino") wird übrigens darauf zurückgeführt, dass sie im hohen Register ähnlich klingt wie die hohe Clarin-Trompete, deren Funktion sie im 18. Jahrhundert teilweise übernahm.

So, jetzt aber Schluss mit Erklär-Bär. Diese überblasenen Töne sauber hinzukriegen, wird wohl meine Sommeraufgabe, denn sie klingen schnell ziemlich quietschig und etwas unrein. Die armen Nachbarn!