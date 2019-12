Mit Willi Wachsam sicher zur Schule laufen

Bietigheim

Edelholz-Plantagen bei Bietigheim Bietigheim (fuv) - Rund um Bietigheim hat ein Schweizer Unternehmen Paulownia-Plantagen angelegt. Die Edelholzbäume werden bis zu 15 Meter hoch und werden das Landschaftsbild um die Hardtgemeinde in den kommenden Jahren teilweise verändern (Foto: fuv).

Sinzheim

Straßenfest bei herrlichem Wetter Sinzheim (cn) - Zum 41. Mal feierten am Wochenende die Kartunger Vereine und die Dorfgemeinschaft mit wohl mehreren Tausend Besuchern (Foto: cn) ihr Straßenfest - und das bei herrlichem Wetter. Auftakt war am Samstagnachmittag mit einem farbenprächtigen Umzug.

Gaggenau

Automobile Schmuckstücke Gaggenau (vgk) - Premiere in Selbach: Erstmals fand auf dem dortigen Sportplatz ein markenoffenes Renault-Treffen statt. Veranstalter waren die Renault-Freunde aus Au am Rhein. Blickfang war unter anderem ein Peugeot 205, der zu einem Flügeltürer umgebaut worden war (Foto: vgk).