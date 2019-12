"Es geht um Leben und Tod"

Und noch mehr: Weil sich im Flüchtlingsheim kein Platz fand, haben die Dettlings einen jungen Chinesen vor zwei Jahren kurzerhand in ihr eigenes Wohnhaus aufgenommen. Dort lebt er seither mit Familienanschluss. Er würde allerdings gerne in eine eigene Wohnung ziehen, die sich in einem Ort mit Bahnhof befinden sollte, damit er zu seiner Arbeitsstelle gelangen kann.

Seit zwei Jahrzehnten engagiert sich das Ehepaar Dettling in der evangelischen Petrusgemeinde in Rastatt. Ursprünglich sangen die beiden dort im Gospelchor. Den gibt es zwar schon lange nicht mehr. "Aber wir sind hier hängengeblieben", erzählt die 64-Jährige lachend. So brachte sich das Ehepaar unter anderem bei der Organisation des Kirchencafés ein und kümmerte sich viele Jahre intensiv um alkoholkranke Männer des Fischerhauses.

Die Dettlings sind gläubige Christen. Als 2016 das Welcome-Café für die Flüchtlinge im Rastatter Hochhaus eingerichtet wird, helfen sie selbstverständlich mit und lernen dort sechs Chinesinnen kennen, die wegen Christenverfolgung geflohen sind. "Christliche Haus- und Untergrundkirchen sind in China verboten. Zuwiderhandlung wird mit mehrjährigem Umerziehungsgefängnis, und das heißt auch Folter, bestraft", erläutert Dettling, der inzwischen viel über das Land gelesen und recherchiert hat. Er weiß: "Wenn sie zurückmüssen, gibt es kein Entkommen." Untertauchen in der Volksrepublik sei unmöglich, das verhindere die Gesichtserkennung, meint der 76-Jährige mit Blick auf die dort millionenfach installierten Kameras für die Massenüberwachung.

Es bleibt nicht beim Kaffeetrinken oder bei Ausflugsfahrten zum Mummelsee, die Dettlings kaufen sich visuelle chinesische Wörterbücher, denn sie wollen mehr über die Schicksale der Frauen wissen. Je mehr sie erfahren, desto erschütterter sind sie. Bald wird das Engagement für die Chinesinnen zur ehrenamtlichen Hauptaufgabe und zum "Fulltime-Job". Denn: "Es geht hier nicht nur um Trost beim Vermissen von Angehörigen, sondern Rettung vor Abschiebung ist gefragt, es geht praktisch um Leben und Tod", verdeutlicht der Maschinenbauingenieur im Ruhestand.

Als Dettling hört, dass Ausbildung vor Abschiebung schützen kann und es eine zweijährige Ausbildung für Ausländer zum Altenpflegehelfer gibt, setzt das Ehepaar alle Hebel in Bewegung. Pflegeheime, Anne-Frank-Schule und Ausländeramt werden kontaktiert. Die Mühen lohnen sich. Anfang September 2017 haben alle sechs Chinesinnen einen Ausbildungsplatz. Auch Wohnungen werden in der Region gefunden. Und natürlich kümmern sich die Dettlings um das Mobiliar, das gespendet oder für kleines Geld gekauft wird. Der Ötigheimer spielt oft Möbelpacker, holt die Sachen selbst ab, die er meist im Internet findet und baut sie auf.

Entspannung gibt es dennoch nicht: Seine Schützlinge stehen mit einigen chinesischen Flüchtlingen in Kontakt, die in anderen deutschen Städten untergebracht sind. Eine junge Frau, die selbst Schlimmes erlebt hat und "sehr sozial eingestellt ist", macht die Dettlings immer wieder auf das Schicksal ihrer Landsleute aufmerksam. So auf einen Chinesen in Geißlingen, der große Angst vor dem ungewissen Ausgang seines Asylverfahrens habe und viel weine. Die Dettlings besorgen auch für ihn eine Ausbildungsstelle. Es ist der junge Mann, der heute bei ihnen wohnt.

Nervenaufreibend gestalten sich zwei weitere Fälle: Quasi in letzter Sekunde erhält eine Chinesin, die zuvor schon einmal 40 Tage in Abschiebehaft in München saß, die Ausbildungserlaubnis. "Wir saßen da und haben alle geheult", schildert Dettling die Emotionen nach der erlösenden Nachricht.

Aber das Ehepaar kommt nicht zur Ruhe. Höchst dramatisch entwickelt sich die Geschichte einer weiteren Chinesin, die Asyl in Deutschland beantragt hat, aber zunächst in die Schweiz geflüchtet war. Auch für sie wird ein Ausbildungsplatz gefunden, sie erhält einen "normalen" Flüchtlingsausweis, der dann Mitte Januar 2019 durch einen "Abschiebeausweis" ersetzt wird, "der besagt, dass Deutschland in den nächsten sechs Monaten abschiebt, aber so lange darf die Ausbildung weitergehen", erklärt Dettling. Pfarrer Albrecht Berbig schaltet die Diakonie mit ihrem Anwalt sein, Idee ist es, ein Ausbildungsvisum zu erhalten, doch dazu braucht es den Pass, der noch in der Schweiz liegt.

Es folgt ein Psychokrimi, Wochen und Monate voller Angst, Verzweiflung, Aufregung. Zuerst soll die junge Chinesin in Deutschland ausgewiesen werden, darf dann schließlich doch freiwillig in die Schweiz reisen, kommt dort nach einer Gerichtsverhandlung in Abschiebehaft, wo sie vier Wochen voller furchtbarer Ungewissheit bleibt. Fieberhaft werden derweil verschiedene Möglichkeiten ausgelotet. Werner Dettling gibt nicht auf, schreibt sich Tage und Nächte am Computer die Finger wund. Alle werden eingeschaltet: Ausbilder, Anwalt, Diakonie, Pfarrer, Abgeordneter, Landesregierung, Schweizer Flüchtlingshilfe, Kantonsregierung und die Deutsche Botschaft in Tunis. Dort nämlich, außerhalb der EU, soll das Arbeitsvisum besorgt werden. Es muss aber jemand mitfliegen. Keiner will. Also ringt sich Dettling durch, der nur wenig Englisch kann und zuletzt vor 45 Jahren mal mit seiner Frau in den Urlaub nach Ibiza geflogen ist.

Eine weitere bange Woche müssen er und die Chinesin in Tunis bleiben, bis sie im Mai 2019 das begehrte Papier in den Händen halten. Alle Beteiligten sind am Ende erschöpft, aber glücklich. "All das wäre nicht möglich gewesen ohne die außergewöhnliche Hilfe von Pfarrer Albrecht Berbig und seiner Ehefrau Miriam, vielen Mitgliedern der Petrusgemeinde und der Diakonie Rastatt, denen unser aufrichtiger Dank gilt", betont Dettlinger.

Zehn Chinesen hat Werner Dettling bislang in Ausbildung gebracht. Fünf machen weiter mit der Ausbildung zur Fachkraft, eine Frau wiederholt und vier haben abgebrochen, weil sie die Prüfung nicht geschafft haben oder Probleme mit der deutschen Sprache hatten. Alle haben jedoch einen Job und arbeiten in Pflegeheimen der Region, die vier Abbrecher als Hilfskräfte. Und drei haben inzwischen den Status als anerkannte Flüchtlinge.

"Wir haben schon





immer gerne geholfen"



"Wir haben schon immer gerne geholfen. Es tut uns einfach gut", begründet Waltraud Dettling ihre Motivation und berichtet von ihrer großen litauischen Verwandtschaft, die daher rührt, dass der Vater als kleiner Bub mit der Mutter aus Ostpreußen geflohen ist. Den Verwandten ging es vor 30 Jahren nicht gut. Um sie unterstützen zu können, nahm die zweifache Mutter damals extra einen Mini-Job an. Gut zehn Jahre lang floss ihr kleines Gehalt komplett nach Litauen, wo es eine große Hilfe war.

"Jemandem in Not zu helfen, ist erfüllend. Wir können gar nicht anders", unterstreicht ihr Mann, der auch Singkreise in Pflegeheimen organisiert und als Sänger im Liederkranz und im Kirchenchor Ötigheim seinen Ausgleich zum Job als Flüchtlingsbetreuer findet. Den braucht er auch: Denn das nächste Sorgenkind steht bereits vor der Tür.