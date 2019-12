Wie ein Schaumbad für die Seele

- Die Besucher der Ötigheimer Freilichtbühne haben am Dienstagabend ihre Begeisterung für internationale Musik-Wettbewerbe wie den Grand Prix beziehungsweise European Song Contest (ESC) bewiesen, auch wenn deutsche Teilnehmer in den vergangenen Jahren selten vorderste Plätze belegen konnten. Zu Recht, ist doch auch nach über 60 Jahren gegen "Zwei kleine Italiener", "Ein bisschen Frieden", "Waterloo", "Fly on the Wings of Love", "Halleluja" oder "Rise like a Phoenix" immer noch kein Kraut gewachsen. Das wissen Marc Marshall und Jay Alexander, die die Ohrwürmer, deren Melodien man einfach nicht vergisst, in Ötigheim mit großer dramaturgischer Effizienz bei drei Konzerten aus leichtem Schlummer erwecken.

Dass manche Coverversion aus wunderbar abgestimmten Kehlen des stimmgewaltigen Baritons Marshall und des klanglich starken Tenors Alexander fast noch besser als die Originale anhören, ist erstaunlich, aber wiederum auch nicht verwunderlich bei dem vokal perfekten Duo mit zehnköpfiger Top-Band unter Leitung von Frank Lauber. In der Band hat das Gesangsduo kongeniale Partner gefunden, die bei der Premiere am Dienstagabend jeden Beitrag zum Kunstwerk werden ließen. Keine abgegriffenen Harmonien, keine banalen Rhythmen, dafür die kreative Wucht musikalischen Könnens.

Dass es ein rauschend heißes Musikfest wurde, lag nicht allein an den hochsommerlichen Temperaturen. Dagegen konnten fächerbewehrte Damen ankämpfen. Dem Drang zum Mitklatschen und Mitsingen erlagen wohl alle Besucher der Ötigheimer Freilichtbühne aber allzu gern. Mit seiner stimmlichen Vielseitigkeit konnte das Duo fast die ganze Historie des weltweit beachteten Grand Prix/ESC abdecken. Und nicht nur das. Es waren auch Songs zu hören, die schon beim Ertönen erster Tonfolgen schöne Erinnerungen an die eigene Jugend weckten. Wie ein Schaumbad für die Seele.

Sowohl spaßig gemeinte als auch sentimentale Momente erlebten die Besucher. Als Marshall den Titel "The Star" interpretierte, zwang die Stimmung zum minutenlangen Stillhalten und auch die begeistertsten Zuhörer zum andächtigen Lauschen. Bei manchen Songs zahlten sich die Vorlieben des 56-jährigen Marshall und des 1971 geborenen Alexander für Jazz, Pop und Klassik besonders aus. Beispielsweise, als sie den ABBA-Titel "Waterloo" so jazzig, soulig und fetzig ausklingen ließen, dass es nur so eine Freude war. Die schlug sogleich in Begeisterung um, als der irische Gaststar Johnny Logan die gesamte Bühne an sich und die Zuschauer mit sich riss. Und das nicht von ungefähr, gewann er doch selbst den internationalen Wettbewerb zweimal als Sänger und einmal als Autor. Er mit seiner flexiblen und ausdrucksstarken Stimme allein, mit "Calm after the Storm" zusammen mit Jay Alexander und zu dritt mit dem ESC-Titelsieger von 1984 "Why me" - die drei Sänger wurden angehimmelt. Zeichen gleicher Wellenlänge waren der immer wieder regelmäßig aufflammende Zwischenapplaus, das rhythmische Mitklatschen, die Lust und Bereitschaft mitzusingen und der kaum enden wollende, stehend dargebrachte Schlussapplaus.

Nach reichlich zweistündigem Programm, das musikalische Höchstleistungen und auch körperlichen Einsatz erforderte, konnten sich die Musiker der Forderung des Publikums nach einigen Zugaben nicht entziehen. Im Finale durfte freilich der ABBA-Song "Thank you for the Music" nicht fehlen, der Musikgeschichte schrieb und als Motto über allen drei Konzertabenden hätte stehen können. Marshall und Alexander haben nie einen Zweifel daran gelassen, vor allem die sogenannte leichte Muse zu mögen. Die aktuelle Musikszene macht es ihnen da manchmal nicht leicht, doch die Fans, nicht weniger werdend, halten zu ihnen. Die Ötigheimer Freilichtbühne wird vom 25. bis 27. August 2020 wieder Spielort des Duos sein.