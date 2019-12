Zimmerei zieht in "Treff 3000"











Ein Firmenschild an der Fassade weist schon auf den Eigentümerwechsel hin. Das Anwesen wurde von Zimmermeister Arnold Müller erworben, der mit seinem gleichnamigen Betrieb dorthin umziehen will, wie er gegenüber dem Badischen Tagblatt bestätigte. Das Gebäude werde in seiner äußeren Form belassen, nur Kleinigkeiten würden geändert.

Das in den 1990er Jahren erbaute Objekt beherbergte ursprünglich einen Edeka-Supermarkt. Nachdem dieser 2009 aufgegeben wurde, zog die Edeka-Tochter "Treff 3000" mit einem Discounter ein. Vor der Eröffnung der neuen Edeka-Niederlassung an der Straße nach Bietigheim musste im Frühjahr die Discounter-Filiale geschlossen werden. So sahen es die Abmachungen zwischen Gemeinde und Regionalverband vor, die Voraussetzung für die Ansiedlung eines neuen Einkaufsmarkts waren.

Das von "Treff 3000" geräumte Areal am südwestlichen Ortsrand wurde vom neuen Eigentümer inzwischen eingezäunt und mit einer Toranlage versehen. Der Zimmerbetrieb will noch dieses Jahr einziehen, sofern die notwendigen Vorbereitungen abgeschlossen werden können, wie Müller mit Blick auf die gute Auslastung seines Unternehmens einschränkte. Der Zimmermann hat seine Firma 1992 in Plittersdorf zunächst als Messe- und Montageservice gegründet. Vier Jahre später, nach bestandener Meisterprüfung, wandelte er sie zur Zimmerei mit klassischer Leistungspalette. Im Jahr 2000 siedelte der Holzbaubetrieb nach Elchesheim-Illingen ins Gewerbegebiet "Lachenwiesen" über.

Stellplätze für





Wohnmobile geplant



Neben Inhaber und Geschäftsführer Müller gehören ein weiterer Zimmermeister, zwei Gesellen und zwei Auszubildende zur Belegschaft. Die künftige Verwendung der derzeitigen Werkstatt in der Gewerbestraße steht bereits fest. Mit den Räumen soll die Tierpension erweitert werden, die Müllers Ehefrau auf dem Grundstück betreibt.

Zur Nutzung des großen Parkplatzes am künftigen Standort des Betriebs gibt es ebenfalls schon Überlegungen. Müller erwägt, einen Teil davon als Stellplätze zum Überwintern von Wohnmobilen zu vermieten. Die baurechtlichen Änderungsanträge seien eingereicht, ließ der Unternehmer wissen und gab zu verstehen, dass er von einer problemlosen Genehmigung ausgeht. Das dürfte ganz im Sinne der Kommune sein. Die Umnutzung des bislang als "Sonderbaufläche Einzelhandel" deklarierten Grundstücks gehörte zu den Verpflichtungen, die die Gemeinde eingegangen ist, um den Neubau des Edeka-Markts zu ermöglichen.