Abtauchen ins Reich der Rheinfische

Rastatt

Riesenspaß beim Karneval der Tiere Rastatt (ueb) - Der Tanz-Raum Rastatt führte in Kooperation mit dem Ludwig-Wilhelm-Gymnasium in der Aula das Tanztheater "Karneval der Tiere" auf. Mehr als 140 Beteiligte hatten sichtlich Spaß bei diesem Tanzstück, das für Kinder in jedem Alter eine passende Rolle bot (Foto: Uebel).

Baden-Baden

Tenor Skelton gerät ins Schwärmen Baden-Baden (red) - Den "Otello" hat er erst neulich in New York gesungen: Tenor Stuart Skelton schwärmt nun von der tollen Neuinszenierung mit Dirigent Mehta und den Berliner Philharmonikern in Baden-Baden. Mit der Oper beginnen am 13. April die Osterfestspiele (Foto: Viering).

Sinzheim

Besonderes Frühjahrskonzert Sinzheim (ar) - Das Frühjahrskonzert des Musikvereins Winden bescherte den Besuchern in der voll besetzten Fremersberghalle am Samstagabend wunderschöne Blasmusikmelodien. Anlass war die 20-jährige Tätigkeit von Monika Gutmann als Dirigentin (Foto: Gangl).