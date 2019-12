Jahrmarkt im Aufschwung

Da ist zum einen das größere Zelt als ein Mittelpunkt, der den ganzen Markt befruchtet, wie es der städtische Eventmanager Markus Lang beim Presserundgang gestern formulierte. Man sei froh, dass Levy sich bereit erklärt habe, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Das heißt: Ein abwechslungsreiches Programm bei freiem Eintritt auf die Beine zu stellen, das letztlich mehr Besucher auf den Festplatz zieht. Levy selbst zeigte sich zufrieden mit seiner Premiere im Frühjahr und will nun darauf aufbauen. Dass heute Abend ab 18 Uhr der DJ von der Alm und Dieter Jürgens gemeinsam auftreten, sei im Übrigen ebenfalls eine Premiere. Dazu steigt eine Dirndl- und Lederhosenparty mit Prämierung der schönsten Tracht, wie auch am Montag, wenn zudem die "Wilden Engel" aufspielen, gesponsert vom Gewerbeverein RA³. Weitere Abend-Highlights: Am Samstag die Achertäler und am Sonntag die "Lausbuba", eine original bayrische Oktoberfestband. Außerdem neu ist die Idee, am Sonntagvormittag zu einem "Rock'n'Roll-Frühschoppen einzuladen. Am Montag steigt ein Seniorennachmittag, und zum Familiennachmittag am Dienstag kommt ein Kasperletheater.

Weiterentwickelt wird auch der Krämermarkt, der ab Sonntag ebenfalls wieder mehr Kundschaft zum Festplatz locken soll und nun zum zweiten Mal von Oliver Lutz organisiert wird, der die entsprechende "Expertise und Kontakte" mitbringe, so Markus Lang.

Lutz erinnert im Pressegespräch an Zeiten wie die 90er Jahre, als Rastatt noch "einer der besten zehn Krämermärkte in Deutschland" gewesen sei - da hätten die Händler um Plätze gekämpft. "Da wollen wir wieder hin." Zwar brauche man hierfür einen längeren Atem, räumt Lutz ein, gleichwohl wurde ihm im Frühjahr bereits ein besseres, durchdachtes Angebot attestiert. Den Mix verbessern, lautet sein Ziel, weg von der "extremen" Textil- und Taschenlastigkeit und hin zu mehr Vielfalt. 32 Händler haben ihr Kommen zugesagt, von LED-Bildern über Kunsthandwerk und Cremes bis hin zu Staubsaugerzubehör und, natürlich, Textilien reicht das Sortiment.

Bewährtes, aber auch Neues, können Besucher auf dem Vergnügungsmarkt mit seinen rund 35 Ausstellern erwarten. Das Überkopf-Fahrgeschäft "Intoxx" steht erstmals in Rastatt, ebenfalls das Spiegellabyrinth "Atlantis". Kurzfristig telefonisch abgesagt hat indes der "Breakdance" - was zur Folge hatte, dass Lang und Levy "sehr viel in ganz Deutschland rumtelefonierten" und dabei Ersatz in Form des "Carribean Star" auftreiben konnten, eine Art "tanzendes" Karussell. Solche Absagen seien indes nicht Rastatt-spezifisch - Personalmangel sei ein Problem der Schausteller.

Angebote wie Splash-Ball, Autoscooter, Wurf- und Schießbuden sowie Fahrgeschäfte auch speziell für Kinder runden das bunte Treiben in Rastatt ab, das heute um 17 Uhr am "Disco Circus" offiziell eröffnet wird - mit dem Fanfarencorps Türkenlouis, einer halben Stunde Freifahrten und Fassanstich im Zelt. Gegen 22 Uhr wird das traditionelle Auftaktfeuerwerk an der Murg gezündet. Bis Dienstag, 3. Dezember, dauert der Rummel auf dem Festplatz, jeweils von 14 bis 23 Uhr. Der Krämermarkt ergänzt das Treiben von Sonntag bis Dienstag jeweils von 9 bis 20 Uhr. Am morgigen Samstag ist zudem von 8 bis 16 Uhr Flohmarkt.