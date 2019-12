Förcher Kreuzung wird in drei Bauphasen zum Kreisel umgebaut Rastatt (red) - Mit den Umbauarbeiten der Förcher Kreuzung an der Landesstraße 67 zwischen Kuppenheim und Haueneberstein soll am Montag, 9. September, begonnen werden (wir berichteten). (red) - Mit den Umbauarbeiten der Förcher Kreuzung an der Landesstraße 67 zwischen Kuppenheim und Haueneberstein soll am Montag, 9. September, begonnen werden (wir berichteten). Durch den Umbau der Kreuzung zu einem Kreisverkehrsplatz sollen der Unfallschwerpunkt beseitigt und die Verkehrssicherheit deutlich erhöht werden. Gleichzeitig wird die verkehrliche Situation für Radfahrer und Fußgänger durch den Ausbau des Geh- und Radweges verbessert, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe. In Bauphase 1 wird eine provisorische Umfahrung hergestellt. Hierfür muss die Zufahrt aus Niederbühl/Förch über die K 3711 auf die L 67 für rund drei Wochen voll gesperrt werden. Die Verkehrsführung von der L 67 über die K 3711 von und nach Ebersteinburg bleibt für diesen Zeitraum gewährleistet, heißt es weiter. In Bauphase 2 wird der Kreisel hergestellt. Für die Dauer der Umbauarbeiten wird der Verkehr auf der Landesstraße 67 über die zuvor errichtete provisorische Umfahrung an der Baustelle vorbeigeleitet. Das Abbiegen nach Förch auf die K 3711 und das Einbiegen aus Richtung Förch auf die L 67 ist dann wieder möglich. Jedoch muss die Zufahrt von und nach Ebersteinburg für die Dauer der Bauphase 2 für den Verkehr gesperrt werden. In Bauphase 3 muss dann zusätzlich die Zufahrt von und nach Förch für den Verkehr gesperrt werden. Im Zuge dieser Bauphase wird die provisorische Umfahrung zurückgebaut und die Zufahrt zum Kreisverkehr sowie die in diesem Bereich neu konzipierten Radwege hergestellt. Für die Dauer der Bauphase 3 wird der Verkehr mittels Regelung durch eine Baustellenampel über den neuen Kreisel geleitet. Im Zusammenhang mit den Umbauarbeiten soll auch die derzeit bestehende "Lücke" des Radwegs entlang der Kreisstraße 3711 zwischen Förch und der Förcher Kreuzung geschlossen werden. Die Fertigstellung des Bauvorhabens ist, unter der Voraussetzung, dass die Witterungsverhältnisse dies ermöglichen, Ende 2019 geplant. Die Baukosten sind mit rund 1,1 Millionen Euro veranschlagt und werden zu etwa zwei Drittel vom Land und zu rund einem Drittel vom Landkreis Rastatt getragen.

