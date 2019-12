Ideen der Bürger sind gefragt

Die Verbesserung der Lebensqualität, die Einbeziehung der Bevölkerung, die ökologische und stadtklimatische Aufwertung sowie eine integrierte Stadtentwicklung sind nur einige der Ziele, die die Landesregierung mit einer seit 1980 im zweijährigen Rhythmus geförderten Landesgartenschau realisiert sehen möchte, betonte Landschaftsplanerin Elke Ukas, die das Bewerbungskonzept für Rastatt erarbeitet. Hauptanliegen sind dabei die Verbindung der Schlossachse mit den Murg-Promenaden über eine autofreie Schlossstraße sowie die dauerhafte Sicherung der zurzeit teils landwirtschaftlich genutzten Grünflächen entlang der Oberwaldstraße zwischen der Buchenstraße und Kehler Straße für die Durchlüftung der Stadt. Die Grünflächen sollen dabei zu "Naherholungsgebieten mit Aufenthaltsqualität" entwickelt werden. Zwischen Ottersdorfer und der Buchenstraße ist unter anderem ein "Landschaftspark Oberwiesen" mit Spiel- und Aufenthaltsflächen, generationsübergreifenden Bewegungsangeboten, Kleingärten sowie einem attraktiven Fuß- und Radwegekonzept vorgesehen. Südöstlich der Ottersdorfer Straße ist ein "Klimaschutzpark Kolbengarten" angedacht. Außerdem sollen der Stadtpark-See saniert, das Merzeau-Gelände für attraktives Wohnen entwickelt und die Rieddörfer über ein gutes Radwegenetz einbezogen werden.





"Wo ein Bürgerwille ist, gibt es auch einen Weg", diese Aussage zog sich wie ein roter Faden durch die von Oberbürgermeister Richard Arnold aus Schwäbisch Gmünd mit viel Begeisterung vorgetragene Präsentation der Landesgartenschau 2014 in seiner Stadt. Mit zahlreichen Beispielen, die anlässlich einer geplanten Bürger-Busfahrt nach Schwäbisch Gmünd in Augenschein genommen werden können, zeigte Arnold auf, wie sich das Rad gedreht hat. Viele der LGS-Attraktionen würden auch fünf Jahre nach der Schau noch genutzt. Entscheidend zum Erfolg beigetragen habe die aktive Einbeziehung der Kinder, der Jugendlichen und der Vereine. "Wir hatten 1 500 ehrenamtliche Helfer sowie die Beteiligung der Gastronomie, der Gartenbaubetriebe, der umliegenden Gemeinden und des Landratsamts", resümierte Arnold.





"Legen Sie die Landesgartenschau in die Hände der Bürgerschaft, es werden sich daraus Ideen und Finanzierungsmöglichkeiten ergeben, an die bisher nicht gedacht wurde", versicherte Arnold. Pütsch warb um eine rege Beteiligung von Bürgern und Vereinen als Ideengeber. Die Gartenschau solle "keine Seniorenveranstaltung" werden, sie sei vielmehr für Kinder und Jugendliche die Chance, ihre Pläne zu entwerfen, wie sie sich das Leben in zwölf, 14 oder 16 Jahren in Rastatt vorstellen.





In der angeregten Diskussion mit den Podiumsteilnehmern schlugen die Redner einen weiten Bogen. Für Hans Peter Faller beginnt die Gartenschau am Anleger am Rhein und zieht sich über die Rheinauen zur Pagodenburg, den Festungsanlagen bis zum Schloss Favorite. Er hoffe zudem, dass das tête-à-tête einen gebührenden Platz findet.





Der Gewerbeverein Rastatt³ stehe nach Aussage des Vorsitzenden Thomas Richers ebenso wie einige Vereinsvertreter hinter der Bewerbung. Laut Richers müsse besonders die Fahrradmobilität "völlig neu gedacht werden".





"Ihre Stadt und ihre Bevölkerung wird sich mit der Landesgartenschau verändern, sie werden bevorzugt zusätzliche Fördertöpfe anzapfen können und sie haben im Gegensatz zu unserer damaligen Bewerbung ein wesentliches Pfund, ihnen gehört das Gelände bereits" ermunterte Arnold die Rastatter. Weitere Wünsche aus dem Publikum waren eine E-Bahn-Verbindung zwischen den Kristallisationspunkten, naturpädagogische Angebote sowie "möglichst wenig Bedenkenträger".