"Zwei Völker versöhnen sich"





Bereits nach dem Ersten Weltkrieg ist die Verständigung mit dem Nachbarn im Westen ein wichtiges Anliegen Konrad Adenauers, das er nach seiner Ernennung zum Bundeskanzler in vielen Begegnungen weiterführt. Besondere Bedeutung haben sein Staatsbesuch im Juli 1962 und der Gegenbesuch von Staatspräsident Charles de Gaulle zwei Monate später.

In dieser Zeit werden die Weichen für den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag gestellt, der am 22. Januar 1963 im Élysée-Palast in Paris unterzeichnet wird. Doch die Politik des Kanzlers trifft nicht auf einhellige Zustimmung in Bonn, sondern löst Streit zwischen "Gaullisten" und "Atlantikern" aus.

Historische Dokumente aus dem Bundesarchiv vermitteln einen Eindruck von der Suche nach einem Kompromiss, damit der Vertrag in Kraft treten konnte, heißt es in einer Pressemitteilung. Fotografien erinnern unter anderem an die Begeisterung, mit der Konrad Adenauer und Charles de Gaulle im jeweiligen Gastland empfangen wurden.

Noch weiter zurück in die wechselhafte Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen geht der Vortrag "Geistreiches Ragout und "tugendhafte Hausklöse - Heinrich Heine über Frankreich und Deutschland" von Dr. Karin Füllner am 20. September um 19 Uhr. Füllner lehrt an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und ist Geschäftsführerin der Heinrich-Heine-Gesellschaft.

Die Ausstellung ist vom 2. September bis Ende Oktober 2019 in der Bundesarchiv-Erinnerungsstätte im Schloss zu besichtigen.