Adrenalinkick im "Intoxx" und Oktoberfest-Flair

Bereits am Freitagabend war das Festzelt im Herzen des Jahrmarkts bei einer Dirndl- und Lederhosenparty gut besucht. "Es hat Spaß gemacht", berichtet nicht nur Herbert Müller, der Samstagnachmittag wieder vor Ort ist. Fahrgeschäfte interessieren ihn eher nicht. "Ich finde es spannend, die Menschen hier zu beobachten. Immer wieder kommen Freunde und Bekannte und man kann sich gut unterhalten", sagt er. Der Rastatter Herbstjahrmarkt ist für ihn ein schöner Platz, um zu relaxen.

Dabei ist es am Samstagnachmittag bei hochsommerlichen Temperaturen sehr ruhig. Die Schausteller haben sich unter die Sonnenschirme oder in ihre Wagen zurückgezogen und die wenigen Besucher bummeln entspannt über den Festplatz. Einige Kinder fahren Karussell: "Das ist toll, ich will noch mal", ist da immer wieder zu hören.

Wer sich traut, steigt in das Überkopffahrgeschäft "Intoxx" ein und dreht seine Runden in luftiger Höhe. Clara und Anja (beide 16) schauen sich das erst einmal aus der Ferne an. Während die eine schnell abwinkt, ist ihre Freundin begeistert, steigt ein und kreischt bei der Fahrt ziemlich laut. "Das ist absolut cool", findet auch der 17-jährige Emre, der mit einigen Freunden schon drei Mal gefahren ist. Als besonderen Kick beschreibt er das Überkopfstehen in der Luft und die Rückwärtsfahrt. Nur wenig ruhiger geht es beim "Break Dance" zu, bei dem einem aber ebenso schwindlig werden kann. Nicht fehlen dürfen auf dem diesjährigen Herbstjahrmarkt die Klassiker: So gibt es eine Himalayabahn, das bei kleinen Kindern beliebte Trampolinspringen und natürlich verschiedene Karussells. Boxautos, verschiedene Schieß- und Verpflegungsstände sowie begehbare Riesenballons, mit denen man sich auf Wasser bewegen kann, runden das Angebot ab. "Es ist für die ganze Familie etwas dabei", resümiert Mareike Götz, die mit ihren fünf- und achtjährigen Söhnen unterwegs ist.

Ein buntes Programm erwartet die Besucher im Festzelt. Am heutigen Montag gibt es ab 14 Uhr einen Seniorennachmittag, während ab 18 Uhr "Die Wilden Engel" aufspielen. Frauen, die im Dirndl erscheinen, erhalten einen Sekt gratis, während sich Männer in Tracht und Lederhosen über ein kostenloses Bier freuen dürfen. Am morgigen Dienstag klingt das Programm mit einem Kindernachmittag und einer "Closing Party" ab 18 Uhr aus. Unter anderem spielen "DJ von der Alm" und Dieter Jürgens auf. Am Dienstag ist wieder Familientag mit ermäßigten Fahrpreisen.

Der Krämermarkt hat heute und morgen von neun bis 20 Uhr geöffnet, während die Fahrgeschäfte ab der Mittagszeit ihre Runden drehen.