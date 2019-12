Kirche muss inhaltliche Antworten geben Durmersheim (HH ) - Unter bilderbuchblauem Himmel versammelten sich gestern Vormittag im Klostergarten von Maria Bickesheim rund 300 Christen zur Herbstwallfahrt. Die traditionsreiche Marienverehrung an dieser Pilgerstätte wurde diesmal mit besonderen Akzenten und aktuellen Bezügen herausgestellt. Von dem im Eröffnungslied gesungenen Lob der "Mutter der Barmherzigkeit", der Zuflucht der Sünder reichten die Betrachtungen bis zu "Maria 2.0". Die unter diesem Schlagwort diskutierte Rolle der Frau in der katholischen Kirche machte Festprediger Thorsten Weil zum Thema seiner Ausführungen.







Für den Domkapitular aus Freiburg sei Bickesheim "vertrautes Terrain", berichtete Wallfahrtspfarrer Volker Ochs bei der Begrüßung des Gastes von zahlreichen Besuchen, die Weil mit Pilgergruppen hier absolviert habe. Beide zelebrierten die Messe gemeinsam mit Pfarrer Markus von Chamier und Diakon Adolf Heck. Weil nahm den am kommenden Sonntag bevorstehenden Kirchenfeiertag Mariä Geburt als Ausgangspunkt, um die Heilige Jungfrau als die "Leben Schenkende schlechthin" hervorzuheben, die durch ihren Glauben "unsere Rettung" durch Jesu erst ermöglicht habe. Sich Gott anzuvertrauen, um dessen Sohn der Welt zu schenken, sei Marias "völlig freie Entscheidung" gewesen. Die darin steckende Kraft brauche Freiheit, um zu wirken, meinte Weil. Er verknüpfte diesen Gedanken mit dem "Reformprogramm", in dem unter dem Titel "Maria 2.0" Forderungen an die katholische Kirche erhoben werden, die bis zur Öffnung des Priesteramts für Frauen reichen. Dies sei eine Frage, die sich nicht für "plakativen" Streit eigne, mahnte der Geistliche. Das Thema erfordere "tiefes Nachdenken mit und über Kirche". Gerade Maria zeige "sowohl in Form wie Inhalt", was wichtig sei. Es gelte, die unterschiedlichen Erfahrungen der Geschlechter in der biblischen Geschichte zu erkennen. Es fange schon mit der "Männlichkeit" Jesu an, die nicht einfach als zufälliges biologisches Faktum ausgelegt werden dürfe, sondern als eine heilige Geschichte anzuerkennen sei. Die Vermittlung dieser Betrachtungsweise sei heutzutage schwer, sah Weil die Kirche dem Druck "säkularen Denkens" ausgesetzt, das im Gegensatz zu göttlichen Entwürfen stehe. Es werde kaum noch verstanden, dass der Leib als "vorgegebene Aufgabe" zu begreifen sei. Die katholische Kirche habe die Heiligkeit der Frau nie abgestritten. Die "neuen Kraftfelder", die sich in dieser Beziehung ergeben hätten, verlangten "inhaltliche" Antworten. Es müsse gelingen, die "spannungsvolle Asymmetrie" von Mann und Frau "zu kultivieren". Dabei könne Maria als Wegweiserin für Sinn und Ziel des Lebens dienen. Von ihr lernen, heiße, sich in freiem Willen für Gott entscheiden. Nach dem von einer Bläsergruppe des Musikvereins 1868 Durmersheim untermalten Gottesdienst bot ein von der Pfarrei St. Bernhard und der Seelsorgeeinheit ausgerichtetes Fest Gelegenheit, die Predigt zu besprechen. Mit einer Marienfeier im Kircheninnern fand der Festtag zu Ehren der Muttergottes seinen geistigen Abschluss.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Wertschätzung für Jürgen Bäuerle Rastatt (as) - Viel zu lachen, aber auch manche Träne im Knopfloch gab es bei der offiziellen Verabschiedung von Landrat Jürgen Bäuerle an dessen 65. Geburtstag. Große Wertschätzung für dessen Arbeit und Persönlichkeit kamen in vielen persönlichen Worten zum Ausdruck (Foto: fuv). » Weitersagen (as) - Viel zu lachen, aber auch manche Träne im Knopfloch gab es bei der offiziellen Verabschiedung von Landrat Jürgen Bäuerle an dessen 65. Geburtstag. Große Wertschätzung für dessen Arbeit und Persönlichkeit kamen in vielen persönlichen Worten zum Ausdruck (Foto: fuv). » - Mehr