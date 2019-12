Neuer Vorstand wird gesucht

Es sei Zeit, dass neue Leute Verantwortung für den FVÖ übernehmen, erklärte Dittmar laut einer Mitteilung des Vereins und kündigte an, man schaue fortan, dass man Menschen dafür gewinnen könne. Schaffe man dies für 2020 nicht, da durch die 100-Jahr-Feierlichkeiten bisher noch keine Zeit für die entsprechende Suche gewesen sei, werde nach aktuellem Stand spätestens Mitte 2021 für beide Schluss mit der Vorstandsarbeit sein.

In Sachen FVÖ-Clubhaus sei man infolge der Vorbereitungen zu den Jubiläumsfeierlichkeiten noch nicht weitergekommen. Man könne wohl auch erst Anfang 2021 wieder mit verlässlichen Zahlen kalkulieren. Trotz allem werde man weiterhin alles tun, damit das Clubhaus intakt und funktionsfähig bleibt. So habe man in der Sommerpause 2018 die dringend notwendige Sanierung der Duschen durchgeführt. Außerdem seien die Clubhausfront und die Kabinen von der Malerfirma Walz aus Ötigheim unentgeltlich gestrichen worden. Dafür bedankte sich Dittmar.

Der sportliche Leiter Rudi Kühn gab einen kurzen Einblick in die sportliche Situation beim FVÖ. Die Damenmannschaft beendete die Saison 2017/2018 auf Platz zehn und die vergangene Saison 2018/2019 auf Rang sechs. Die erste Herrenmannschaft wurde 2017/2018 Meister in der Kreisliga A, wobei man vom ersten bis zum letzten Spieltag stets Tabellenführer war. In der Saison 2018/2019 erreichte man als Aufsteiger den fünften Tabellenplatz in der Bezirksliga. Die zweite Herrenmannschaft erreichte 2017/2018 den sechsten Tabellenplatz und 2018/2019 den vierten Tabellenplatz. Hier sei noch Luft nach oben, meinte Kühn.

Derzeit betreut der FVÖ mehr als 150 aktive Jugendspielerinnen und -spieler. Insgesamt gibt es zwölf Jugendmannschaften, die von 25 ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainern betreut werden. Dies sei die Basis für die Zukunft des Vereins, betonte der FVÖ-Vorsitzende. Denn nur mit einem guten Unterbau könne man auch in Zukunft bestehen. Mehr als enttäuscht sei man von den letztjährigen A-Jugendspielern, die in den Herrenbereich wechseln sollten. Trotz mehreren Gesprächen habe es leider nur Absagen gegeben - mit, wie sich im Nachhinein herausgestellt habe, "unrichtigen Gründen", so Dittmar. Hier werde man in Zukunft anders rangehen, denn der Übergang von der Jugend in den Seniorenbereich müsse besser werden.

Das Geschäftsjahr 2018 konnte abermals mit einem Gewinn abgeschlossen werden. Die Rücklagen seien für den geplanten Clubhausumbau dringend erforderlich, so Dittmar. Enttäuscht zeigte er sich über die vielen gesetzlichen Vorgaben für die Vereine. Hier müsse der Gesetzgeber endlich handeln, da es sonst immer weniger Verantwortliche im Ehrenamt geben werde.

Zu guter Letzt wurden treue Mitglieder geehrt: Mit der silbernen Ehrennadel für 25 Jahre Peter Becker und Reiner Rapp, mit der goldenen Ehrennadel für 50 Jahre Rainer Nold, Jürgen Schwamberger, Manfred Wißler und Bernd Wittmann. Gar 70 Jahre halten Josef Nold und Manfred Kühn dem Verein die Treue, die beide zur Versammlung gekommen waren. Zu Ehrenmitgliedern infolge 40-jähriger Vereinszugehörigkeit wurden Patrick Bertsch, Uwe Kohm und Tilo Schlotter ernannt.