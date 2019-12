Volksschauspiele setzen künftig auf "Gassenhauer"

Der Besuchereinbruch dürfte hinter den Kulissen für rauchende Köpfe sorgen. Ursachenforschung steht an. "Wir wissen noch nicht, woran es letztlich gelegen hat", will sich Geschäftsstellenleiter Marc Moll nicht an Spekulationen beteiligen. Die Reaktionen von Publikum und Presse seien jedenfalls durchgehend positiv gewesen. In Sachen Stückeauswahl hat man trotzdem schon Konsequenzen gezogen und will in den nächsten Spielzeiten auf bewährte Klassiker setzen. So wird das neue Kinderstück "Der gestiefelte Kater" anders als zuletzt üblich im Folgejahr nicht wiederaufgenommen. (Moll: "Schade fürs Ensemble.") Stattdessen zeigen die Volksschauspiele fürs junge Publikum "Der Zauberer von Oz", der in der Vergangenheit für ausverkaufte Ränge sorgte. Als Hauptstück setzt das Freilufttheater 2020 auf den Ötigheimer Klassiker schlechthin: "Wilhelm Tell". Und 2021 will man mit dem Singspiel "Im weißen Rössl" auf Nummer sicher gehen. "Das sind unsere Gassenhauer", sagt Moll.

Trotzdem sagt Paul Hug, Vorsitzender der Künstlerischen Leitung der Volksschauspiele: "Wir freuen uns über eine künstlerisch sehr erfolgreiche Saison. Mit ,Münchhausen' nach der Vorlage von Kästner und Schillers ,Die Räuber' haben wir zwei neue, ausgesprochen bühnenwirksame Werke für Ötigheim erschlossen. Grimms ,Gestiefelten Kater' haben wir frisch aufpoliert. Die Festlichen Konzerte trafen den richtigen schwungvollen Ton. Publikum und Presse zeigten sich begeistert vom Anspruch und der Qualität unserer Produktionen. Auch personell waren wir künstlerisch gut aufgestellt. Mit Johanna Schall und Torsten Krug haben wir neue, renommierte Regisseure für die Volksschauspiele gewonnen. Weiterentwicklung und innovative Ideen sind auch für uns als Traditionsbühne zwingende Voraussetzung, um zukunftsfähig zu bleiben."

Das von Johanna Schall opulent inszenierte Schauspiel "Münchhausen" sahen in zwölf Vorstellungen gut 24 000 Besucher. Stolz zeigt man sich in Ötigheim als Schiller-Hochburg zudem, erstmals seinen Erstling "Die Räuber" in einer Inszenierung von Peter Lüdi vor 6 700 Zuschauern gezeigt zu haben. Das musikalische Kinder- und Familienstück "Der gestiefelte Kater" unter der Regie von Torsten Krug besuchten knapp 10 800 große und kleine Märchenfans.

Erfreulich für die Volksschauspiele war einmal mehr die hohe Nachfrage nach Karten zu den Festlichen Konzerten, 2019 unter der Leitung von Karl Albert Geyer. Mit gut 6 600 Besuchern zelebrierte man zwei ausverkaufte Konzertabende und folgte musikalisch dem Lauf der Donau von Wien nach Budapest. Auch die Gastspiele waren gut nachgefragt. Den Anfang machte das "Internationale Chorfestival Baden" mit 2 100 Besuchern, gefolgt von den Konzerten der "Egerländer & Oberkrainer" (2 200), SWR Big-Band & Max Mutzke (1 600), sowie der Gruppe "Night Fever" mit "The very Best of the Bee Gees" (2 500), gefolgt von den drei Konzertabenden mit den beiden Ausnahmestimmen von "Marshall und Alexander", die erneut von 8 000 Personen besucht wurden.

