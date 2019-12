Stadt kämpft gegen zunehmende Vermüllung

Baden-Baden

Baden-Baden (hol) - 193 Mal ist im vergangenen Jahr bei der Stadtverwaltung ein Verfahren wegen des Verdachts der Kindeswohlgefährdung begonnen worden. Und in 119 Fällen ist von der Behörde festgestellt worden, dass tatsächlich was im Argen liegt - ein recht hoher Wert. (Foto: dpa).

Gernsbach

Gernsbach (red) - Am Montag, 2. September, beginnt der Bau an den Rettungstreppenhäusern für den Tunnel Gernsbach im Zuge der B 462. Die Nachrüstung der vier Rettungstreppenhäuser wird wohl bis Februar 2021 dauern. Es gibt Umleitungen und Sperrungen (Foto: mm/av).

Rastatt

Rastatt (hr) - Die Verbesserung der Lebensqualität, ökologische und stadtklimatische Aufwertung sowie eine integrierte Stadtentwicklung sind Ziele einer Landesgartenschau, für die Rastatt sich bewerben möchte. Bei einer Bürgerinfo wurde vor allem um Ideen der Bürger geworben (Foto: hr).