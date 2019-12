Herausforderung für kreative Schreiber

Nach dem Erfolg der ersten Buchmesse vor zwei Jahren präsentiert das Residenzschloss Rastatt zum zweiten Mal das Event für Bücherfreunde. Am Sonntag, 29. September, 11 bis 17 Uhr, stellen Verlage ihr literarisches Angebot im prunkvollen Ahnensaal vor. Auch Claudia Neudörfer, Inhaberin der Rastatter Buchhandlung Wortwerke, ist mit einem Stand vertreten. Einen Teil des Platzes räumt sie dem Programm des jungen Gaggenauer Sinnbild-Verlags ein. Den Verlag haben die beiden Buchautoren Peter Michel und Oded Netivi 2016 in Heidelberg gegründet, inzwischen ist der gebürtige Karlsruher Peter Michel nach Gaggenau umgezogen, weswegen auch der Verlag nun an der Murg residiert. Das Verlagsprogramm basiert derzeit auf den Romanen und Erzählungen der beiden Gründer, doch sie sind offen für weitere Autoren.

Von enttäuschenden Erfahrungen bei der Veröffentlichung der Romane seines Geschäftspartners Netivi, der obendrein als bildender Künstler arbeitet, bei anderen Verlagen berichtet Peter Michel. Diese Enttäuschung war mit ein Impuls der Verlagsgründung. "Wir versprechen unseren Autoren Transparenz", unterstreicht der Verleger und Autor. Sie sollen zum Beispiel erfahren, wie viele ihrer Bücher verkauft wurden, welche Werbemaßnahmen erfolgt sind und auf welchen Messen die Werke beworben wurden. Und: Die Verleger versprechen jedem Einsender ein Feedback, auch wenn das Manuskript nicht zum Zuge kommt. Je nach dem, wie viele Einsendungen kommen, kann das natürlich ein Weilchen dauern.

Das weiß auch Claudia Neudörfer, die mit ihren eigenen Romanen viele Klinken putzen musste und sich mit dieser Erfahrung für ihre Rastatter Buchhandlung auf Bücher im Selbstverlag als Schwerpunkt verlegt hat.

Teilnehmen kann jeder volljährige Autor. Kinder- und Sachbücher sind ausgeschlossen, da sich der Verlag auf Belletristik sowie Bücher über Kunst und Künstler spezialisiert hat. Die Teilnehmer sind aufgefordert, ihren Text digital per E-Mail an info@sinnbild-verlag.de einzureichen und einen kurzen Vorstellungsbrief beziehungsweise ein Exposé mitzuschicken. Nicht möglich ist das Einsenden von handschriftlichen Texten, CD-ROMs, Disketten oder USB-Sticks. "Wir werden das Manuskript prüfen, nach Einsendeschluss am 31. Dezember eine Auswahl vornehmen und uns dann beim Gewinner melden", versprich Michel. Eine Einladung zu einer öffentlichen Lesung in der Wortwerke-Buchhandlung gehört übrigens zum ersten Preis auch dazu. Claudia Neudörfer ist schon gespannt auf die eingereichten Texte.

www.sinnbild-Verlag.de