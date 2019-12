Viel Stimmung im Festzelt

Mit der Besucherresonanz in den letzten Tagen zeigen sich Hugo Levy und der städtische Eventmanager Markus Lang zufrieden. Das Festzelt war mit 650 Sitzplätzen und noch einmal rund 300 Stehplätzen zwar selten komplett gefüllt. Dies sei aber zum Teil auch der Hitze geschuldet. "Am Wochenende haben wir im Zelt teilweise über 40 Grad gemessen", berichtet Hugo Levy im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt. Dafür sei an den lauen Sommerabenden der Biergarten vor dem Zelt gut besucht gewesen.

Viele kommen in Dirndl oder Lederhose



Im Zelt haben die Veranstalter an allen fünf Festtagen ein hochkarätiges Programm geboten, was ohne Sponsoren nicht möglich gewesen wäre, wie Hugo Levy betont. So haben im Gewerbeverein RA³ organisierte Unternehmen am Montagabend Kunden, Freunde und Mitarbeiter zum Dirndl- und Lederhosenabend mit der Partyband "Die Wilden Engel" eingeladen. Das Zelt war gut gefüllt. "Mich freut, dass viele Besucher im Dirndl und mit Lederhosen gekommen sind", sagt Hugo Levy.

Gut besucht war das Festzelt auch am Sonntagabend, als die Oktoberfestband "Die Lausbuba" aufspielte. Insgesamt, so Hugo Levy, sei ein Programm geboten worden, das verschiedene Altersschichten anspricht. So kamen Kinder beim Kasperletheater, das von der Stadt Rastatt finanziert wurde, gestern Nachmittag auf ihre Kosten, während die Betreiber des Festzelts am Montag 60 Rastatter Senioren zu einem gemütlichen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen eingeladen hatten. Hugo Levy ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass sich auch einige Fahrgeschäfte an der Aktion beteiligt haben. "Von einem Erfolg können wir nur dann reden, wenn alle Seiten zufrieden sind", sagt er. Dazu gehören neben den Fahr- und Imbissbudenbetreibern und dem Festzeltwirt selbst auch die Stadt Rastatt und die Besucher des Jahrmarkts. Bei denen kommt das neue Konzept des Festzelts ebenfalls an: "Hier wird richtig viel geboten: Und das bei freiem Eintritt", betont Rebecca Künzel, die am Montagabend gemeinsam mit drei Freundinnen aus Bietigheim auf den Rastatter Jahrmarkt gekommen ist. Nach einem Imbiss im Festzelt wollen sie noch einige Fahrgeschäfte ausprobieren. "Die Stimmung ist gut", sagt Manuela Schäfers. Und wenn die Stimmung gut ist, sind die Besucher auch bereit, Geld auszugeben.

Markus Lang führt als wichtigen Aspekt für den auch aus seiner Sicht gelungenen Herbstjahrmarkt das neue Sicherheitskonzept an. Ein Sicherheitsdienst und die Polizei hätten ständig Präsenz gezeigt. Deshalb habe es keine Zwischenfälle gegeben, und viele Menschen, die in den vergangenen Jahren dem Jahrmarkt ferngeblieben sind, kamen wieder gerne auf das Festgelände. Für Hugo Levy gibt es derweil noch einen anderen Erfolgsfaktor: Das Festzelt durfte in diesem Jahr bis 23 Uhr geöffnet bleiben. "Gerade in Zeiten, in denen die Menschen abends immer später ausgehen, ist das wichtig", so der Festzeltwirt.

Wie es im kommenden Jahr mit dem Festzelt weitergeht, ist derweil noch offen. Alle Beteiligten betonen ihren guten Willen, den nun eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Nach dem Jahrmarkt will man sich zusammensetzen und sich ein umfassendes Bild machen. Hugo Levy betont dabei auch: "Am Ende muss sich eine solche Veranstaltung auch für den Festzeltwirt rechnen." Die Kosten für das neue Konzept seien enorm und ohne Sponsoren nicht zu bewältigen. Zudem müsse an vielen kleinen Stellschrauben gedreht werden. Aber, und da sind sich alle einig: Man ist auf dem richtigen Weg.