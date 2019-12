Musik, Kunst und eine Genussmeile









Das Etjer Dorffest, das traditionell alle zwei Jahre nach dem Saisonende der Ötigheimer Volksschauspiele stattfindet, wurde vor rund 40 Jahren von der sogenannten "Siebener-Gemeinschaft" ins Leben gerufen. An Beliebtheit und Attraktivität hat es bis heute nichts verloren, denn es lockt immer wieder Hunderte von Menschen aus nah und fern ins Telldorf. "Es ist ein Fest von allen für alle", sagt Patric Kohm von der Ötigheimer Gemeindeverwaltung, unter dessen Federführung sich ein achtköpfiges Festkomitee seit Monaten mit den Vorbereitungen beschäftigt. So wollen auch in diesem Jahr wieder viele Ötigheimer Bürgerinnen und Bürger Teil dieser gelebten Dorfgemeinschaft sein und mit ihren Beiträgen das Fest bereichern.

Mehr als 20 Vereine, Gewerbetreibende und Gaststätten laden an den beiden Festtagen zu einem Besuch an ihren Stand oder in ihr Zelt ein. Als besondere Attraktion zum ersten Mal mit dabei ist das Unimog-Museum mit einer mobilen Unimog-Rampe. Zudem dürfen sich die Besucher wieder auf Köstlichkeiten aus dem Süden freuen, denn aus der italienischen Partnerstadt Gabicce Mare hat sich eine Delegation angekündigt. Die Festbesucher können die Biergartengemütlichkeit unter den Ahorn- und Kastanienbäumen genießen, die Vielfalt der kulinarischen Spezialitäten kosten und sich vom abwechslungsreichen Bühnenprogramm unterhalten lassen.

Das Etjer Dorffest hat aber noch viel mehr zu bieten, denn auch Kunstfreunde und Liebhaber von selbst gefertigten Handwerksstücken kommen auf ihre Kosten. Der vor drei Jahren ins Leben gerufene Ötigheimer Künstlerkreis lädt an beiden Festtagen zu seiner Kunstausstellung "Ötig-Art-2" in die Mehrzweckhalle ein. 20 Künstlerinnen und Künstler, unter ihnen auch drei aus dem Elsass, präsentieren einen Querschnitt ihres Schaffens. Die Vernissage findet am Sonntag, 8. September, um 11 Uhr statt.

Wer am Sonntag zusätzlich Lust auf einen Bummel durch die Ötigheimer Schulstraße hat, der wird erstaunt sein, was die dort auf dem Bauern- und Kunsthandwerkermarkt 33 ausstellenden Kunsthandwerker und Selbsterzeuger an ihren Ständen anzubieten haben. Der Markt, der vor zwei Jahren das erste Mal mit zehn Ausstellern stattfand und große Resonanz erhielt, hat in diesem Jahr eine breite Palette handwerklich gefertigter Waren zu bieten. "Die Nachfrage nach einer Teilnahme war sehr groß, doch wir sind mit 33 Ständen am Platzlimit angekommen", erklärt Mitorganisator Werner Krebs. Nicht zu kurz kommen die Kinder beim Etjer Dorffest. Horst Jochim kommt mit seinem Spielmobil auf den Spielplatz in der Hindenburgstraße, im Streichelzoo darf das eine oder andere Tier gestreichelt werden und immer wieder wird ein Clown für allerlei Überraschungen für Jung und Alt sorgen.

Mit Spannung erwartet wird der Samstagabend auf der Bühne am Gemeindeplatz. Unter dem Motto "Geschlechterkampf" werden sich bekannte Frauen aus dem Rathaus, aus Politik und Vereinen im Wettstreit mit nicht weniger angesehenen Ötigheimer Männern messen.

Als besonderes Schmankerl tanzt das Tanzpaar Tamara Gehbauer und Nico Lindner während des unterhaltsamen Quiz' atemberaubende Choreografien. Für das jüngere Publikum und alle Junggebliebenen rocken die Ötigheimer Band "Lucky Punch" und DJ Tom Kief die Bühne im "Antonigarten".

Am Sonntag feiert die Festgemeinde um 10 Uhr einen Open-Air-Gottesdienst auf der großen Bühne. Nach dem Frühschoppenkonzert mit dem Liederkranz präsentieren sich ab 14 Uhr die jüngsten Dorfbewohner der Kindergärten und Kinderturngruppen. Um 17 Uhr heizen die temperamentvollen "Gemsriewenasen" mit ihrem Volksrock auf dem Festplatz kräftig ein. Im "Antonigarten" sorgt ab 20 Uhr die junge Band "J and the big B's" für Partystimmung.