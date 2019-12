Fachstelle Sucht zieht um









Langfristig angemietet wurden die Räumlichkeiten einer ehemaligen Anwaltskanzlei und eine danebenliegende Wohnung im ersten Obergeschoss, die entsprechend dem Bedarf der Fachstelle allerdings noch umgebaut werden mussten. So wurden Wände zum Teil herausgerissen und zwei Gruppenräume geschaffen, es musste noch eine Tür wegen des Datenschutzes schalldicht gemacht und weitere Arbeiten verrichtet werden.

Zuvor hatte sich Fachstellenleiter Wolfgang Langer mehrere Objekte in Rastatt angesehen, bei dem angespannten Wohnungsmarkt zunächst aber das auch finanziell passende Domizil nicht gefunden. "Wir müssen auch auf die Kosten schauen", sagt er.

Das Platzangebot in den neuen Räumlichkeiten (der Eingang befindet sich gleich neben der dm-Drogerie) entspreche mit rund 300 Quadratmetern in etwa dem bisherigen in der Lyzeumstraße, berichtet der Diplom-Psychologe weiter. Zumindest teilweise geöffnet haben soll die neue Beratungsstelle im Herzen der Stadt nach den bisherigen Planungen dann wieder ab 1. Oktober. "Einen vollen Beratungsstellenbetrieb werden wir an diesem Tag aber nicht hinbekommen", bittet Langer schon einmal um Verständnis.

In die Lyzeumstraße war die Fachstelle erst im April 2015 eingezogen. Aus dem landkreiseigenen Gebäude muss sie ausziehen, da dieses zur neuen Außenstelle des Landratsamts umgebaut wird (wir berichteten). Der offizielle Spatenstich für das mit rund 6,2 Millionen Euro veranschlagte Projekt wird am 18. September gesetzt. Die Abbrucharbeiten für die Kernsanierung sollen dann im Oktober starten.

Die Fachstelle Sucht bietet Hilfe bei Alkohol-, Medikamenten-, Tabak- und Drogenabhängigkeit, Essstörungen, Spiel- und Mediensucht und zertifiziert seit Frühjahr 2011 im Rahmen des kommunal geförderten Projekts HaLT (Hart am Limit) jugendfreundliche Vereine. In Rastatt sind insgesamt neun Mitarbeiter tätig, davon mehrere in Teilzeit.