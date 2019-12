Schlussapplaus für Lüdi

Überschwänglich bedankte sich der Vorsitzende des Theatervereins, Pfarrer Erich Penka, bei allen Mitwirkenden. Johanna Schall, Regisseurin des "Münchhausen", war eigens nochmals ins badische Schauspieldorf zurückgereist. Vor allem die Spielfreude der Laiendarsteller habe die Brecht-Enkelin nachdrücklich berührt, sagte sie. Bürgermeister Frank Kiefer, zweiter Vorsitzender, wies erneut auf die Tell-Statue hin, die zur Premiere des Traditionsstücks "Wilhelm Tell" am 20. Juni 2020 feierlich enthüllt werden soll. Als Sinnbild für Freiheit und Menschenwürde soll die Bronzeskulptur außerhalb des Zuschauerfoyers für jedermann zugänglich sein. Das Denkmal soll rein über Spenden finanziert werden. Beim Kinderstück "Der Zauberer von Oz" wird erneut Torsten Krug die Regie übernehmen. Als Regisseur für "Wilhelm Tell" konnte Professor Frank Strobel gewonnen werden. Der Dozent an der Hochschule für Musik und Theater Rostock wird zum ersten Mal die Verantwortung für eine Ötigheimer Produktion übernehmen. Strobel ist seit vielen Jahren begeisterter Besucher der Volksschauspiele und veranstaltete im vergangenen Jahr bereits einen Workshop zum Thema "Liebe" mit den jüngeren Darstellern, sodass er mit der Dimension der Naturbühne und einigen Mitwirkenden vertraut ist.

Zum Ende des offiziellen Teils wurde dann eine wahre Ikone verabschiedet: Regisseur Peter Lüdi hat mit seiner Inszenierung von "Die Räuber" seinen Abschied von der Freilichtbühne gegeben. Neben der aktuellen Produktion konnte Lüdi seit vielen Jahrzehnten mit seinem Blick fürs Detail und der Liebe zum Schauspiel sowohl das jeweilige Ensemble als auch die Zuschauer begeistern, heißt es in einer Pressemitteilung der Volksschauspiele. Zu einigen seiner Produktionen in Ötigheim zählen "Les Misérables", "Romeo und Julia" oder "Amadeus". Neben seiner Regiearbeit verfasste der Dramaturg aus Bern auch die Textfassung für "Die drei Musketiere" nach Alexandre Dumas sowie "Der Glöckner von Notre-Dame" nach Victor Hugo, die er 2005 und 2012 auf die Ötigheimer Bühne brachte. Seine langjährige Treue zum Verein sowie die herausragende Qualität seiner Arbeit begründeten den lang anhaltenden Jubel aller Anwesenden. Lüdi versicherte der Spielerschaft, dass er durchaus bereit sei, noch die ein oder andere Produktion im Zimmertheater Kleine Bühne zu übernehmen. Beschlossen wurde die Verabschiedung durch "Münchhausen"-Darsteller und Staatsschauspieler Sebastian Kreutz, der mit seiner gewohnt humoristischen Art Erich Kästner zitierte und sich persönlich bei Peter Lüdi bedankte.